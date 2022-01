CORSPORT – De Laurentiis e il mercato sempre aperto: tentazione Alvarez per il Napoli

Julian Alvarez diventa un’opportunità per il calciomercato, un giocatore su cui puntare nel presente e per il futuro. Anche in Argentina fanno sapere dell’interesse concreto del club di De Laurentiis che si è messo in fila, insieme ad altri top club europei. Il giocatore sta facendo faville con il River Plate, con cui ha un contratto fino al dicembre del 2022. Il club argentino vuole monetizzare la sua cessione e quindi c’è bisogno di fare in fretta. “Nella filosofia di De Laurentiis il mercato è sempre parto, per questo si guarda già oltre, al futuro, all’attacco, dove è forte la tentazione di Julian Alvarez, classe 2000, attaccante argentino del River Plate per il quale il Napoli si iscriverebbe volentieri alla corsa” scrive Corriere dello Sport.

Julian Alvarez: il prezzo del cartellino

“Julian Alvarez è un gioiello, ha 21 anni una clausola da 20 milioni e la fila alla porta del River Plate. C’è anche il Napoli che prende appunti, è una tentazione forte per il futuro, quando non ci sarà più Insigne, anche se lui è un centravanti che segna tanto (24 gol nell’ultima stagione) e sul quale De Laurentiis potrebbe decidere di puntare” scrive il quotidiano sportivo.

Secondo le ultime notizie il Napoli per prendere Julian Alvarez dovrebbe sborsare almeno 25 milioni di euro. Questa la cifra indicata da Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai. Il prezzo del cartellino potrebbe essere destinato a crescere, viste le prestazioni e la concorrenza degli altri club per l’attaccante. Se il Napoli vuole fare sul serio dovrà sferrare il colpo in breve tempo. Con i bilanci in rosso sarà complicato competere con i top club d’Europa, quelli che hanno sempre la possibilità di investire. Anche l’ingaggio di Julian Alvarez è nei parametri del Napoli, un dettaglio non da poco visto che De Laurentiis non vuole andare oltre i 3,5 milioni di euro di stipendio per i calciatori.