Tweet Napoli, i complimenti di Parolo: “Finalmente siamo più liberi”

Il Napoli si è complimentato con Atalanta ed Inter con un tweet, il club azzurro ha voluto fare i complimenti alle due squadre. La partita è finita in parità, ma oltre al bel gioco il Napoli con un messaggio sui social, ha voluto mettere in evidenza anche l’aspetto dell’onestà. Proprio questa parola ha fatto sorgere tanti dubbi sul perché sia stata usata. Ecco il tweet del Napoli: “Il Calcio Napoli si complimenta con Atalanta e Inter per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare”.

Su queste parole c’è stato anche l’intervento di Parolo a Dazn che si è complimentato col Napoli: “Finalmente siamo un po’ più libera in Italia di esprimerci, dire quello che a volte pensi. È bello, c’è un confronto fra tutti, fa bene al calcio italiano”.

Eppure c’è chi ha pensato che quanto scritto dal Napoli su Atalanta-Inter, attraverso twitter, avesse un secondo fine. Carlo Alvino ha pubblicato il suo pensiero sul tweet della SSCN, tirando in ballo anche qualche tifoseria avversaria. Ma del messaggio si continua a discutere, perché quella frase di complimenti è sembrato avere un altro fine, oltre a quello di fare i complimenti a due formazioni che avevano dato vita ad una bellissima partita.