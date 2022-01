Zielinski di corsa a Bologna: ecco come raggiungerà i compagni

Piotr Zielinski convocato per Bologna-Napoli, ma raggiungerà il capoluogo emiliano solo dopo il via libero dei medici. Il calciatore è risultato negativo all’ultimo tampone per il Covid 19, ma non è partito con i compagni di squadra che già ieri si sono messi in marcia per Bologna. Zielinski all’alba ha ricevuto la visita di un medico che gli ha dato il via libera per lasciare la bolla e quindi raggiungere i compagni che alle 18.30 giocheranno allo stadio Dall’Ara.

Zielinski raggiungerà Bologna in treno con l’alta velocità, secondo quanto viene riferito da Corriere dello Sport. Lo stesso quotidiano scrive che con ogni probabilità i polacco sarà anche titolare nella formazione di Spalletti per Bologna-Napoli.

Bologna-Napoli: le alternative di Spalletti

Al momento la presenza di Zielinski da titolare è netto vantaggio, anche perché Mertens è destinato alla panchina dopo i 120 minuti con la Fiorentina in Coppa Italia. Eppure Spalletti si tiene un piano di riserva, perché le condizioni del polacco saranno ulteriormente verificate una volta che avrà raggiunto Bologna.

Qualora Zielinski non dovesse giocare titolare a Bologna, allora il tecnico del Napoli si giocherà la carta Lozano titolare. Anche in questo caso, secondo Corriere dello Sport, ci sarà una variazione sul tema. Il messicano dovrebbe partire centrale dietro la punta Petagna e non esterno mancino d’attacco. Quel ruolo sarebbe tenuto da Elmas, con il macedone che sicuramente giocherà dal primo minuto. In questo modo Spalletti potrebbe sfruttare le sponde di Petagna per favorire gli inserimenti di Lozano.