Calciomercato Napoli: Giuntoli gioca su due tavoli, fitti i contatti con Tagliafico

Il Napoli su Nicolas Tagliafico dell’Ajax, i contatti tra Cristiano Giuntoli e l’entourage del calciatore sono sempre più fitti. Corriere dello Sport conferma la notizia di calciomercato che interessa il Napoli, con l’esterno argentino che ha voglia di lasciare l’Olanda e trasferirsi in Italia. La Serie A abbraccerebbe volentieri Tagliafico, soprattutto Spalletti non direbbe di no all’esterno mancino, anche se ci sarebbe da fare almeno una cessione. Ma le vie del mercato sono sempre complicate e certi tasselli non si muovono, se prima non si riesce a sbloccare un altro affare di mercato.

Napoli su Tagliafico: problema della formula

“L’ultima idea conduce in Olanda, il Napoli è tornato a chiacchierare con l’entourage di Tagliafico, anni 29, terzino dell’Ajax, senza aver dimenticato che a giugno, in Francia, dal Lilla, si svincolerà Mandava. Nicolas Tagliafico, anni 29, dieci presenze in campionato, scadenza di contratto nel 2023, vorrebbe vivere un’esperienza italiana e starebbe spingendo per ripartire dalla Serie A. Il suo futuro all’Ajax è quasi concluso, ma la società olandese non intende svenderlo e per questo, al momento, non apre al prestito, unica formula possibile che il Napoli prenderebbe in considerazione. In attesa di eventuali aperture da parte dell’Ajax, il ds Giuntoli parla col suo entourage. Parallela la trattativa per Reinildo Mandava, anni 27, terzino sinistro del Lille che si svincolerà a giugno e che può già accordarsi ora con un altro club per l’estate” scrive Corriere dello Sport.

Per il ruolo di esterno mancino il Napoli non pensa solo a Tagliafico. In realtà ci sarebbe anche un terzo tavolo, quello che Giuntoli tiene più nascosto. Perché l’interesse per Fabiano Parisi dell’Empoli è più che concreto. Si parla poco di questa trattativa, ma la pista italiana non è assolutamente da valutare, visto che il direttore sportivo azzurro tiene in seria considerazioni il giovane terzino in forza all’Empoli.