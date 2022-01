Mandava al Napoli: Ghoulam lo mette in crisi

Reinildo Mandava al Napoli a gennaio, è un’opportunità di mercato: il giocatore è in scadenza di contratto con il Lille a giugno del 2022. Si è parlato molto della possibilità di acquistare Mandava già sul mercato di gennaio, ma Il Napoli in questo momento sta riflettendo su questa opportunità. Attualmente in rosa ci sono Mario Rui e Ghoulam, ma fino ad un attimo prima della sfida con la Juve il terzino algerino aveva giocato solo 14 minuti. Il motivo per cui fosse stato impiegato così poco, a questo punto, è sconosciuto. Ad inizio stagione stava recuperando dall’operazione, ma in seguito non è chiaro perché Spalletti continuasse a tenerlo continuamente in panchina. Ecco allora che la pista Mandava al Napoli a gennaio è diventata sempre più attuale.

Calciomercato: Mandava-Napoli

Dopo la sfida con la Juve le cose sembrano cambiate. Ecco quanto scrive Tuttosport: “L’ottima prestazione di Ghoulam con la Juve allontana la necessità di prendere un esterno che si alterni con Mario Rui. L’arrivo di Reinildo può essere posticipato a giugno quando scadrà il suo contratto con il Lille e il Napoli lancerà l’assalto in virtù dell’accordo già raggiunto col suo agente“. Il Napoli avrebbe la possibilità di prendere Mandava a gennaio con un in indennizzo al Lille, ma De Laurentiis preferirebbe spendere poco o nulla, come si è visto dall’affare Tuanzebe, che da ieri è un nuovo calciatore del Napoli.