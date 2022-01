De Laurentiis, Tuanzebe è del Napoli: “Benvenuto Axel”

Aurelio De Laurentiis da l’ufficialità. da oggi Axel Tuanzebe è un nuovo calciatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis attraverso il suo profilo ufficiale Twitter, ha dato il suo benvenuto al difensore arrivato in prestito dal Manchester United.

De Laurentiis ha scritto: “Benvenuto Axel“, ufficializzando di fatto l’arrivo del calciatore dalla Premier League. Axel Tuanzebe arriva al Napoli con la formula del prestito oneroso, non è previsto alcun diritto di riscatto come invece è stato fatto per Frank Anguissa.

Il giocatore ha 25 anni e proviene dal Manchester United. I Red Devils lo hanno richiamato in prestito dall’Astron Villa, per girarlo sempre a titolo temporaneo al Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ha fatto svolgere ieri le visite mediche a Tuanzebe, ora manca solo il tweet ufficiale del presidente.

Il contratto di Tuanzebe è stato però già depositato in Lega, quindi il passaggio al Napoli è già avvenuto. A questo punto se non ci saranno intoppi burocratici, il calciatore potrebbe essere a disposizione già per la sfida con la Sampdoria.

Axel Tuanzebe dopo le visite mediche a Roma è tornato a Napoli alloggiando nell’Hotel Britannique, nuovo quartier generale di De Laurentiis, e dimora di Spalletti nonché sede dei ritiri pre partita della squadra azzurra.

Tuanzebe, è volato in Inghilterra per concludere alcune pratiche burocratiche, poi tornerà in Italia per mettersi subito a disposizione di Luciano Spalletti secondo alcuni ben informati, il difensore pare intenzionato a scegliere la maglia numero 3 del Napoli, essendo anche libera.