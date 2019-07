Napoli, De Laurentiis sogna un mister X da 30 gol a stagione

De Laurentiis sogna un mister X da 30 gol a stagione per il Napoli. James Rodriguez pista calda. Pepè e Icardi i sogni.







Le testimonianze pubbliche di Insigne, Mertens, Milik, Zielinski sono la fotografia del Napoli in ritiro a Dimaro. Coesione tra squadra e tecnico, al di là delle logiche di mercato vive di questi giorni. Se James Rodriguez arrivasse (e tutti sono compatti nel volerlo) sarebbe il benvenuto per cercare di alzare l’asticella.

Si registra una pausa di riflessione per James, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Il colombiano è conteso tra il Napoli e l’Atletico Madrid che però ha ritenuto eccessiva la richiesta di 50 milioni di euro del Real Madrid per il trequartista. Elmas atteso a Dimaro nei prossimi giorni. Sono stati raggiunti tutti gli accordi, il Fenerbahce attende solo l’ok del Napoli per fargli iniziare la sua nuova avventura, con le visite mediche e l’arrivo a Dimaro previsto nel week-end.

Il via libera arriverà con la cessione di Rog al Cagliari, che sabato sosterrà le visite mediche a Villa Stuart a Roma. Il croato sostituirà Barella, il Cagliari investe 2 milioni per il prestito oneroso più 13 per l’obbligo di riscatto.

DE LAURENTIIS SOGNA UN MISTER X

«Preparatevi ad un agosto incandescente”, il presidente De Laurentiis alla radio ufficiale ha rinviato di qualche settimana i sogni del mercato.

«L’attaccante da 30 gol» è la strada che ha tracciato il patron del Napoli, la risorsa giovane che magari può convincerlo a spendere anche più dei 42 milioni richiesti dal Real Madrid per James Rodriguez.

Ci sono visioni differenti per De Laurentiis e Ancelotti: il presidente misura l’obiettivo in gol pensando al centravanti d’area di rigore, il mister X del Napoli.

Per l’attacco l’allenatore vuole un rinforzo che aumenti la qualità tra le linee. L’identikit è ancora nebuloso, potrebbe diventare concreto in futuro nelle strategie indicate da Ancelotti, Giuntoli e tutti gli uomini mercato.







Pepè incanta il Napoli ma è una missione molto complicata, il talento del Lille ha come priorità assoluta il Paris Saint Germain, pronto ad acquistarlo per sostituire Neymar, poi ci sono anche il Bayern Monaco, il Liverpool e l’Arsenal.

Icardi è il sogno di De Laurentiis, il Napoli vorrebbe prima trovare l’accordo con l’attaccante argentino, che ha la Juventus in cima ai suoi pensieri, prima di farsi sotto con l’Inter a cui non è mai stata presentata una proposta ufficiale.