Ultimissime James-Napoli: Ecco cosa sta accadendo in Spagna

Le ultimissime sull'operazione James-Napoli. In Spagna si susseguono voci tra Real Madrid e Atletico. De Laurentiis continua a chiedere il prestito del Colombiano.







Le ultimissime sulla trattativa James-Napoli raccontano ancora di tre protagonisti assoluti: Gli azzurri, il Real Madrid e l’Atletico. I tifosi azzurri stanno perdendo la pazienza. Sui social è un susseguirsi di post e messaggi di tifosi arrabbiati. Ma come stanno le cose realmente?

JAMES-NAPOLI LE ULTIMISSIME

Il giornalista di Mirko Calemme su Calciomercato.it ha spiegato la situazione relativa alla trattativa per portare James Rodriguez a Napoli.

Nell’ultimo mese si sono susseguite notizie talvolta contraddittorie, ma il ‘gioco’ del calciomercato ha regole crudeli e spesso ciò che vale oggi, domani è carta straccia.

Una trattativa complessa, confermata da tutte le parti in causa . Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis, lo hanno fatto pubblicamente.

Le ultime dichiarazioni del patron azzurro, che continua a spingere esclusivamente per l’ipotesi prestito, hanno inevitabilmente causato un sorpasso da parte dell’Atletico Madrid. Simeone sarebbe invece pronto a un investimento a titolo definitivo.

L’ATLETICO SI INSERISCE SU JAMES

Enrique Cerezo ha confermato l’interesse per James, ribadendo però che non è ancora partita una vera e propria trattativa con il Real.

È il gioco delle parti, una guerra di nervi con quattro parti in causa.

I colchoneros, puntano sul colombiano ma non hanno intenzione di spendere i circa 50 milioni che i blancos esigeranno.

Il sovrapprezzo rispetto ai 42 milioni di cui parliamo da tempo (e che De Laurentiis ha confermato) è dovuto alla storica rivalità tra i club madrileni, verificabile con i fatti.

Negli ultimi 20 anni, il Real ha ceduto soltanto due calciatori ai suoi ‘cugini’, uno dei quali è Marcos Llorente, diventato rojiblanco qualche settimana fa

L'Atletico, quindi, resta interessato ma vuole muoversi soltanto alle sue condizioni, conscio del fatto che l'unica offerta a titolo definitivo che conterebbe anche col sì del calciatore, ad oggi, è la sua.







JAMES POTREBBE RESTARE AL REAL MADRID

Il Real Madrid deve cautelarsi: oggi l’inviato di ‘AS’ al seguito dei blancos in Canada ha svelato che, per la prima volta, la dirigenza madridista starebbe valutando la permanenza dell’ex Bayern, ma solo nel caso in cui Isco dovesse andar via.

Zidane vorrebbe tenerselo stretto ma i dirigenti vorrebbero cedere a causa del suo ammutinamento durante la gestione Solari. L’ipotesi più probabile, quindi, resta l’addio dal Real di James.

Napoli e Atletico sono le uniche destinazioni gradite dal calciatore, ma che per motivi diversi non hanno ancora l’accordo col Real.

Nel frattempo, i blancos hanno prolungato di una settimana le vacanze del colombiano. Il rientro era previsto lunedì prossimo, ma è stato spostato al 29.

Un modo come un altro per prender tempo: la data è indicativa, visto che a partire dal giorno 20, se si sbloccasse la sua nuova destinazione, James partirebbe subito per mettersi a disposizione di Ancelotti o di Simeone.

JAMES-NAPOLI: LA SITUAZIONE ATTUALE

Le ultimissime su James e il Napoli parlano di una partita a scacchi.

Il Real Madrid non vuole ‘regalare’ un suo talento e la UEFA gli impone di far cassa. L’Atletico esige uno sconto importante.

Il Napoli si è mosso per primo e continua a credere all’ipotesi prestito, mentre Jorge Mendes ha fretta di far tornare a lavorare ‘el Bandido’, che ha bisogno di rilanciarsi. Chi la spunterà? Il finale si avvicina…