Corriere: “Icardi parlerà con Ancelotti. Indizio social di Wanda Nara”

Icardi parlerà con Ancelotti in settimana. Wanda Nara lancia un possibile indizio social. Maurito ha riflettuto seriamente sulla proposta di De Laurentiis.







Mauro icardi è pronto a parlare con Ancelotti. L’argentino in queste ore ha aperto all’ipotesi Napoli. Gli azzurri lavorano su più tavoli, ma la pista che porta all’attaccante dell’Inter sta diventando calda come riferisce il Corriere dello Sport.

ICARDI, CONTATTO CON ANCELOTTI

Mauro Icardi resta uno dei nomi più caldi del mercato. La famiglia Icardi-Nara è stata a Ibiza, spiega il corrSport, Mauro ha riflettuto seriamente sulla proposta di De Laurentiis, non considera assolutamente il Napoli inferiore alla Juve e per i prossimi giorni ha in agenda un contatto con Ancelotti.

INDIZIO SOCIAL DI WANDA NARA

La signora Wanda Nara, a dispetto di quelle che erano le precedenti intenzioni, ovvero allontanarsi il meno possibile da Milano, è pronta a cambiare idea e anche città.

probabilmente il futuro calcistico di uno straordinario attaccante, che al San Paolo diventerebbe un re prima ancora di cominciare a collezionare gol, vale molto più di qualsiasi altra cosa.

Sui social – coincidenza? – ha postato nuove foto con gli occhi truccati d’azzurro.

ICARDI-NAPOLI AFFARE DA 60 MILIONI

L’apertura di Mauro nei confronti del Napoli, insomma, è totale. Anche in virtù di quello che il club ha messo sul piatto in occasione dell’incontro andato in scena due settimane fa a Milano tra Giuntoli e Wanda Nara: ingaggio importantissimo, certo, fermo restando il nodo dei diritti d’immagine.







Ma questa è un’altra storia. Un capitolo che, volendo, sarà facilmente superato: paradossalmente è Icardi a fare e a orientare il suo mercato, e dunque se lui riterrà che Napoli possa diventare la scelta professionale e di vita migliore, meglio anche della Juve per le sue esigenze, non sarà difficile trovare un accordo e impostare poi l’affare con l’Inter.

Che dal canto suo chiede tra i 60 e i 70 milioni di partenza: molto trattabili, sia chiaro.