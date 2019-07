Dalla Spagna: "Napoli unica pretendente per James, l'Atletico ha dubbi..."

Secondo AS, il Napoli è l’unica squadra a trattare James. L’Atletico Madrid tentenna. Se il Real cede Bale, apre al prestito di James Roriguez.







NAPOLI. Si erano diffuse ieri voci provenienti dalla Colombia, secondo le quali James Rodriguez era in procinto di sostenere le visite mediche con l’Atletico Madrid.

Carlo Ancelotti ha smentito tutto affermando che la trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per James è viva e vegeta. Dalla Spagna arrivano ulteriori conferme. Secondo il quotidiano sportivo AS, l’Atletico Madrid non ha ancora fatto alcuna mossa decisiva per James Rodriguez.



Se il Real Madrid riuscirà a vendere Bale in tempi brevi, spiega il quotidiano iberico, non avrebbe più necessita di chiedere i 42 milioni di euro per il colombiano, cifra che, appunto, il club partenopeo non era intenzionato a sborsare tanto facilmente.

In tal senso, con un tesoretto ricavato dalla cessione di Bale e, forse, anche quella di Isco, James Rodriguez avrebbe la strada spianata verso il Napoli.







LE MOSSE DEL NAPOLI

Il Napoli cambia giovani a centrocampo: Rog, classe 95, va al Cagliari per15 milioni (2 di prestito e 13 di riscatto obbligatorio).Elmas, classe 99, è in arrivo dal Fenerbahçe per 16 milioni.

Capitolo Icardi, l’argentino dell’Inter in settimana potrebbe parlare con Ancelotti. Maurito ha cambiato idea e ha aperto all’ipotesi Napoli, Wanda Nara continua i colloqui con Giuntoli.