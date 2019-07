De Maggio: “James sarà del Napoli. De Laurentiis vuole anche Icardi”

Per Valter De Maggio James Rodriguez sarà del Napoli. Definito il passaggio del colombiano De Laurentiis lavorerà per Icardi.







A Dimaro oggi pomeriggio ha parlato il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il presidente del club azzurro ha chiesto fiducia e pazienza ai tifosi sul mercato.

Su questo tema è intervenuto il direttore della radio ufficiale del Club, Valter De Maggio, che hai microfoni di radio goal ha parlato di James Rodriguez e Icardi:

DE MAGGIO SU JAMES AL NAPOLI

“James Rodriguez secondo me arriverà a Napoli, l’ho già detto. Conosco un po’ Aurelio De Laurentiis e credo che voglia accontentare il suo allenatore Carlo Ancelotti, che ha chiesto espressamente proprio il colombiano del Real Madrid”.

Valter De Maggio ha poi aggiunto: “Non solo James, sono convinto che alla fine il massimo dirigente della società azzurra cercherà di prendere anche Icardi, visto che si tratterebbe di un affare“.

Giuntoli ha incontrato più volte Wanda Nara per sondare il terreno. L’inter preferirebbe cederlo al Napoli e non alla Juventus.

Per ora Marotta continua a chiedere 50 milioni per il cartellino di Maurito.

Più passa il tempo più la cifra è destinata a scendere complice anche l’atteggiamento di chiusura mostrato da Antonio Conte nei confronti del ragazzo.







ICARDI PREFERISCE IL NAPOLI ALLA JUVE

A sostegno della pista Icardi, Kiss Kiss Napoli ha svelato anche il contenuto di un messaggio ricevuto dall’entourage dell’argentino: “Non è vero quel che si racconta e si ascolta in giro. Icardi non ha la Juventus in testa ai propri desideri. Nel caso in cui dovesse lasciare l’Inter.

Icardi vuole una soluzione in cui la gente gli voglia bene e in cui la gente possa amarlo. Ed è proprio questo il motivo per cui il Napoli è in pole position. Anche se non sono stati fatti passi in avanti rispetto all’ultimo contatto”.