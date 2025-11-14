Corriere dello Sport: “Una volta ancora senza Conte”
Nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, Fabio Mandarini racconta il secondo giorno del Napoli senza Antonio Conte, descritto come un momento sospeso, tra lavoro quotidiano e una sensazione diffusa di smarrimento. Il gruppo si allena a Castel Volturno sotto la guida del vice Cristian Stellini: «Doppia seduta per una squadra dimezzata dagli infortuni e dalle convocazioni dei commissari tecnici di mezzo mondo», scrive Mandarini.
Uno scenario complesso aggravato dal caso Anguissa. Come ricorda Mandarini sul Corriere dello Sport, «il centrocampista si è rivisto in sede per approfondimenti clinici dopo il problema muscolare rimediato martedì durante il primo allenamento con il Camerun». Un rientro solo formale, perché la sua condizione resta preoccupante e inserita in un quadro generale già difficile.
La fotografia scattata da Fabio Mandarini sulle pagine del Corriere dello Sport è quella di un Napoli «imploso» dopo quindici partite tra campionato e Champions: cinque sconfitte, infortuni pesantissimi come quelli di De Bruyne, Lukaku e lo stesso Anguissa, e una crisi interna aperta dalle parole dure di Conte dopo la gara del Dall’Ara. L’assenza dell’allenatore, concordata ma sorprendente per molti, ha spiazzato anche parte dello spogliatoio.
Mentre la squadra prosegue gli allenamenti insieme a diversi giovani della Primavera, l’obiettivo immediato è ritrovare equilibrio: «Il gruppo dovrà necessariamente riconquistare armonia la prossima settimana, quando torneranno i nazionali e soprattutto l’allenatore», spiega Mandarini nel suo pezzo per il Corriere dello Sport. Una squadra «tormentata dagli infortuni e da una lenta involuzione caratteriale e tecnica», che attende il ritorno del suo leader.
Oggi è prevista l’ultima seduta della settimana, ancora con Stellini al comando, con un’ulteriore doppia sessione e una partitella finale contro la Primavera. Poi, due giorni di pausa per tutti. E lunedì, finalmente, il rientro di Conte: «Il giorno di Conte», come sintetizza Mandarini.