Corriere dello Sport: “Napoli, le ultime dall’infermeria”
Nel suo approfondimento pubblicato sul Corriere dello Sport, Davide Palliggiano fa il punto su un’infermeria del Napoli ancora molto affollata ma che, dopo la sosta, potrebbe finalmente iniziare a svuotarsi. Il primo nome in lista è quello di Spinazzola: «Era uscito all’intervallo contro il Como e ha saltato Eintracht, Bologna e Nazionale, ma punta il rientro nella gara del 22 novembre contro l’Atalanta».
Un discorso analogo riguarda Gilmour, come ricorda Palliggiano sul Corriere dello Sport: il centrocampista ha dovuto rinunciare alla convocazione della Scozia a causa di un fastidio agli adduttori. «Lo staff medico del Napoli valuterà nei prossimi giorni l’evoluzione e continuerà a farlo fino alla prossima settimana», un monitoraggio costante in vista della delicata sfida con la Dea.
Capitolo Lukaku. L’attaccante belga ha ripreso ad allenarsi a Castel Volturno, anche se ancora a parte. Davide Palliggiano per il Corriere dello Sport segnala che il primo obiettivo del club era riaverlo entro metà dicembre, in tempo per la semifinale di Supercoppa contro il Milan, in programma il 18. Ma il quadro è cambiato: «Rom accelera, i tempi si accorciano e il rientro si avvicina». Conte spera di anticipare il recupero già tra fine novembre e inizio dicembre.
La situazione è invece più complessa per Meret. Il portiere è fermo per una frattura del secondo metatarso del piede destro: dopo gesso e riabilitazione, il rientro «non è previsto prima della fine di dicembre», probabilmente dopo la Supercoppa.
Ben più lunghi i tempi di recupero per De Bruyne: come ricorda Palliggiano sulle pagine del Corriere dello Sport, il centrocampista è stato operato al bicipite femorale in Belgio e seguirà un iter simile a quello del connazionale Lukaku, prima ad Anversa e poi in sede. Il suo ritorno in campo «non è previsto prima di febbraio o marzo 2026».