Corriere dello Sport: “Non succede, ma se succede…”

L’atmosfera è quella delle grandi attese, dei finali sospesi tra realtà e suggestione. Antonio Conte è a Napoli, tra Chiaia e il mare, immerso in un paesaggio che sa di futuro. Un futuro che potrebbe presto colorarsi d’azzurro. La risposta definitiva al progetto di Aurelio De Laurentiis è attesa entro le prossime 48 ore, ma l’aria, secondo quanto racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, profuma già di svolta.

L’incontro e l’indizio social

Dopo il vertice di martedì a Roma con il presidente, i contatti tra le parti sono proseguiti anche ieri. Un segnale social ha fatto il giro del web: la frase «Ultima cena napoletana, ci rivediamo a luglio», postata da un amico e ripubblicata da Elvis Abbruscato, stretto collaboratore di Conte, ha fatto impazzire i tifosi. E mentre i social s’infiammano, a Napoli si respira fiducia: le nubi che oscuravano l’orizzonte sembrano dissolversi grazie alle garanzie offerte dal presidente.

Un Napoli ambizioso: 200 milioni per il mercato

Al centro dell’accordo ci sarebbe un progetto ambizioso: 200 milioni di euro di investimenti sul mercato, con l’obiettivo di costruire una squadra altamente competitiva per Italia ed Europa. Secondo quanto scrive Mandarini, Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo, si è già mosso con decisione, avviando i contatti per due nomi pesanti: Kevin De Bruyne e Jonathan David. Operazioni difficili, ma indicative della nuova portata del progetto: anche gli svincolati d’oro non sono più un tabù.

Conte-De Laurentiis: il punto di svolta

Non è stata una trattativa semplice. Tra Conte e De Laurentiis ci sono state divergenze profonde, in particolare per le strategie di mercato adottate a gennaio (la mancata sostituzione di Kvaratskhelia è ancora una ferita). Ma il rapporto personale, fatto di stima e affetto reciproco, è rimasto solido. È su questa base che si costruisce il possibile accordo: un ritorno al recente passato vincente, con Conte al centro delle decisioni, libero di indicare la strada da seguire.

Juve in pressing, ma il finale sembra scritto

Nel frattempo, la Juventus osserva e spera, continuando il corteggiamento. Ma la sensazione è che Conte sia sempre più vicino a dire sì al Napoli. E De Laurentiis, che in caso di rifiuto virerebbe su Massimiliano Allegri, è intenzionato a non farsi sfuggire l’occasione. Anche perché, come sottolinea Mandarini, Allegri è insidiato dal Milan, pronto a rilanciarlo dopo l’addio a Pioli.

Conclusione

Ancora quarantotto ore, forse meno. Il tempo necessario per scrivere l’ultimo capitolo di una storia che Napoli attende con trepidazione. La città ha già scelto il suo condottiero, e questa volta, tutto sembra pronto perché sia davvero Conte.