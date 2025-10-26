Corriere dello Sport: “Napoli travolgente, Inter al tappeto: Conte ritrova il suo spirito e il Maradona esplode”
Come racconta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, il Napoli risorge con una prova di forza straordinaria e travolge l’Inter 3-1 al “Maradona”. Una serata da vecchi tempi, con le torce accese sugli spalti e i cori dei tifosi a scandire il ritorno al primo posto in classifica. Conte, dopo il ko di Torino e il crollo di Eindhoven, ritrova la sua squadra nel gioco, nello spirito e nella fame agonistica. «Siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi», risuona in uno stadio in festa che rivede il Napoli feroce e organizzato dello scudetto.
Nel racconto di Fabrizio Patania per il Corriere dello Sport, la squadra di Conte parte studiando l’avversario ma cresce minuto dopo minuto, fino a travolgere un’Inter nervosa e sfilacciata. Dopo un avvio equilibrato, un contatto in area tra Mkhitaryan e Di Lorenzo porta al rigore trasformato da De Bruyne, che subito dopo l’esecuzione deve uscire in lacrime per un problema muscolare. Dentro Olivera, con Spinazzola avanzato e nuovo assetto in campo (4-1-4-1). Nel finale di primo tempo, solo l’imprecisione e la traversa di Bastoni evitano il pari nerazzurro, mentre Calhanoglu e Lautaro impegnano Milinkovic in due interventi decisivi.
La ripresa, sottolinea il Corriere dello Sport, è un monologo azzurro. L’Inter si spegne e subisce due gol da manuale. Prima McTominay, servito da Spinazzola, firma il raddoppio con un destro al volo perfetto per coordinazione e potenza. Poi, al 70’, Politano innesca Neres che apre per Anguissa: l’ex Fulham semina il panico nella difesa interista, salta Dumfries e trafigge Sommer per il 3-1 che chiude la partita con largo anticipo.
Come evidenzia ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, la difesa nerazzurra, con Akanji e Acerbi in evidente difficoltà, non riesce a reggere la pressione. Chivu parla di “mancanza di lucidità”, ma la superiorità tattica e fisica del Napoli è netta. Conte urla, incita, discute persino con Lautaro a bordo campo: segnale di una fame ritrovata e di una squadra che ha ripreso a “sputare sangue”, come ama dire il tecnico.
Un 3-1 che vale più di una vittoria: è la dimostrazione, conclude il Corriere dello Sport, che il Napoli ha ritrovato il suo spirito da campione e il suo pubblico, in una notte che profuma di scudetto