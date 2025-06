Corriere dello Sport: “Napoli, rebus Raspadori”

Il futuro di Giacomo Raspadori è avvolto dall’incertezza. Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’attaccante azzurro continua a essere seguito da diversi club, molti dei quali si erano già fatti avanti nel mercato di gennaio. Alla fine, il Napoli ha deciso di trattenerlo e ha avuto ragione: il contributo di Raspadori è stato fondamentale nella corsa scudetto, con gol pesanti contro Fiorentina, Lecce e Genoa.

Il suo ruolo, però, resta quello di un centravanti atipico. Ha rispettato le scelte tecniche, ha accettato la concorrenza e ha saputo incidere in silenzio, dimostrando la sua duttilità. Ma ora, come sottolinea ancora Tarantino sul Corriere dello Sport, il giocatore ha voglia di maggiore continuità, un’ambizione legittima che si scontra con la volontà del club e di Antonio Conte, che continua a considerarlo una pedina preziosa. Il suo destino, dunque, è appeso alle evoluzioni del mercato in entrata e alle eventuali offerte.

Simeone ai saluti, il Siviglia lo aspetta

Se per Raspadori la porta resta aperta a più soluzioni, l’addio di Giovanni Simeone appare ormai segnato. Arrivato in azzurro nell’estate 2022 insieme all’ex Sassuolo, il Cholito è pronto a una nuova avventura. Come scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, piace molto al Pisa, neopromosso in Serie A, ma ha diversi estimatori anche in Spagna, in particolare al Siviglia. Seguono il giocatore anche Torino e Genoa.

Tra i nomi in uscita c’è anche Cyril Ngonge, destinato a lasciare Napoli per tornare a lavorare con Marco Baroni a Torino. L’esterno belga era stato nel mirino anche della Lazio e resta una pista viva per il Monaco. Lo stesso Baroni ha allenato anche Folorunsho al Verona, centrocampista non riscattato dalla Fiorentina e tornato in orbita partenopea, ma in cerca di nuova sistemazione.

Cessioni in serie: da Lindstrom a Marin

L’elenco dei partenti è lungo: Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Zanoli (coinvolto in operazioni col Bologna), ma anche Mazzocchi (che piace al Sassuolo), Hasa e Ambrosino, seguito da Cagliari e Cremonese. Per il ds Manna il compito sarà duplice: fare spazio ai nuovi arrivi e alimentare il tesoretto per il mercato.

Nel bilancio rientrano i 23 milioni complessivi incassati per i riscatti di Natan al Betis, e di Caprile e Gaetano al Cagliari. È fatta anche per il passaggio di Rafa Marin al Villarreal: prestito oneroso a un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 15. Visite mediche e firma sono attese nei prossimi giorni.