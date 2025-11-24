Corriere dello Sport: “Napoli, notte da bomber: Hojlund deve svegliarsi”
Nel servizio firmato da Fabio Mandarini, inviato a Napoli per il Corriere dello Sport, la missione di Rasmus Hojlund viene raccontata come la priorità assoluta del Napoli alla vigilia del Qarabag. Come osserva Mandarini sul Corriere dello Sport, l’attaccante «sta bene, stanno tutti bene», ma manca da troppo tempo ciò che fa la differenza a certi livelli: il gol. Il digiuno in Europa dura dal 5 ottobre, ricorda ancora Fabio Mandarini nel pezzo pubblicato dal Corriere dello Sport, e domani saranno 51 giorni: un’enormità per una “faccia da Champions” come la sua. Una verità che Mandarini, attraverso le colonne del Corriere dello Sport, rafforza passando in rassegna numeri clamorosi.
Una macchina da Champions
Hojlund ha segnato 7 gol in 9 presenze nella stagione d’esordio in Champions (2023-24), con una percentuale realizzativa del 47%: 7 reti su 15 tiri, la migliore tra i giocatori con almeno dieci conclusioni in porta. Due di quei gol sono arrivati proprio con il Napoli, contro lo Sporting Lisbona, nell’unica vittoria azzurra delle quattro giornate iniziali. Poi il blackout: l’infortunio prima del PSV, la serataccia con l’Eintracht, e un rendimento europeo fermo da settimane.
Domani arriva un’altra chance: Napoli-Qarabag, partita decisiva per restare aggrappati alla zona playoff. Servono «gol e facce da Champions», sintetizza il senso dell’analisi di Mandarini.
La caccia si riapre
I numeri raccontano che Hojlund «sa nuotare tra squali e balene», scrive Mandarini, e che si esalta nelle notti europee. La classifica parla chiaro: il Qarabag ha 3 punti in più e per il Napoli agganciarlo è obbligatorio. La squadra non segna in Europa dal 21 ottobre (Eindhoven), anche se nel frattempo ha infilato tre reti in campionato.
Hojlund, invece, non segna dalla sfida con il Genoa: domani saranno di nuovo 51 giorni. Ha saltato Toro, PSV e Inter per infortunio, è rientrato a Lecce ma il gol gli sfugge da cinque partite. Contro l’Atalanta è stato decisivo con l’assist per Neres, ma la rete personale non è ancora arrivata.
Il tiratore scelto
Domani torna la Champions, «la sua dimensione naturale», ricorda Mandarini. I numeri lo presentano ancora come uno dei tiratori più efficienti del continente: 7 gol in 9 presenze complessive, tra cui le doppiette con Galatasaray e Copenaghen, oltre al gol al Bayern. Una collezione internazionale quasi completa: mancano solo gli azeri. E domani, per Napoli-Qarabag, completarli non è più un vezzo: è una necessità.