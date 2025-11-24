Corriere dello Sport: “Conte ritrova Big Rom: a gennaio torna Anguissa”
Nel servizio firmato da Fabio Tarantino per il Corriere dello Sport, il Napoli si presenta alla sfida col Qarabag ancora in piena emergenza. Come ricorda Tarantino sulle pagine del Corriere dello Sport, domani mancheranno Spinazzola, Gilmour e tutti gli altri infortunati già noti: Meret, De Bruyne, Lukaku e l’ultimo della lista, Anguissa. Un quadro pesante, ma non senza spiragli: lo ribadisce lo stesso Fabio Tarantino nell’analisi pubblicata dal Corriere dello Sport, spiegando come Conte stia finalmente «per rivedere la luce» dopo mesi difficilissimi sul fronte dei recuperi. Un concetto che Tarantino, ancora una volta per il Corriere dello Sport, lega al ritorno imminente del capolista degli infortunati: Big Rom.
Lukaku, ritorno imminente
Il primo a rientrare sarà infatti Lukaku, fuori dal 14 agosto all’Olympiacos per una lesione al retto femorale sinistro. L’obiettivo, riferisce Fabio Tarantino, è riaverlo in gruppo già questa settimana e inserirlo tra i convocati per Roma-Napoli di sabato.
Meret per l’ultima dell’anno
Subito dopo toccherà a Meret, fermo da un mese per la frattura del secondo metatarso del piede destro. Tolto il gesso, i tempi di recupero (due mesi) indicano un possibile rientro per Cremonese-Napoli del 28 dicembre.
Anguissa e De Bruyne solo nel 2026
Ben più lunghi, come ricorda Tarantino sul Corriere dello Sport, i tempi per i due “Fab”, Anguissa e De Bruyne.
Anguissa: lesione di alto grado al bicipite femorale sinistro. Previsto rientro per Juve-Napoli del 25 gennaio 2026.
De Bruyne: lesione di alto grado al bicipite femorale destro, con intervento chirurgico successivo. Rientro stimato tra febbraio e marzo 2026.
La situazione in sintesi
• Lukaku – Lesione retto femorale sinistro → rientro domenica
• Gilmour / Spinazzola – Problemi agli adduttori → tempi da definire
• Meret – Frattura piede destro → 28 dicembre
• Anguissa – Lesione bicipite femorale sinistro → 25 gennaio 2026
• De Bruyne – Lesione bicipite femorale destro → febbraio-marzo 2026