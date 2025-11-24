24 Novembre 2025

Corriere dello Sport: “Il Napoli si gioca tutto: notte cruciale al Maradona”

redazione 24 Novembre 2025
Antonio Conte - fonte LaPresse - Napolipiu

Nel servizio firmato da Fabio Mandarini e pubblicato dal Corriere dello Sport, il cammino europeo del Napoli viene descritto come una missione senza alternative. La vittoria con l’Atalanta è stata «ottima ma non sufficiente», scrive ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, perché le «impellenti necessità di coppa» non ammettono passi falsi. La squadra di Conte ha 4 punti e, come ricorda Fabio Mandarini nel suo approfondimento per il Corriere dello Sport, deve battere il Qarabag per salire a quota 7 e tenere vivo l’obiettivo playoff. La classifica non permette altre letture: il bonus-scarti è stato consumato nella gara con l’Eintracht e ora la rotta è obbligata. Un concetto che Mandarini, per il Corriere dello Sport, ribadisce più volte delineando un percorso chiaro: al Napoli servono 8 punti nelle ultime quattro gare.

Il parametro dei punti

L’obiettivo, secondo il quadro tracciato da Fabio Mandarini, è chiudere a 12 punti: una quota sufficiente guardando ai parametri dell’edizione precedente della manifestazione. In palio ci sono 12 punti, con due gare interne (Qarabag e Chelsea, la prima e l’ultima) e due trasferte consecutive a inizio 2026 (Benfica e Copenaghen). Otto punti rappresentano l’asticella minima ma realistica: due vittorie e due pareggi.

Qarabag, numeri e tradizione

Domani al Maradona arriva il Qarabag, che peraltro è già sbarcato a Napoli ieri, come riporta Mandarini sulle colonne del Corriere dello Sport. Nella storia, gli azeri non hanno mai battuto una squadra italiana (5 sconfitte e un pareggio). Le formazioni italiane, a loro volta, sono imbattute contro avversarie dell’Azerbaigian in Europa: sei vittorie su otto.

Eppure, avverte Mandarini, il Qarabag è una delle sorprese dell’edizione: ha fermato il Chelsea sul 2-2 alla quarta giornata, ha già vinto due partite, ha segnato 8 gol e ne ha subiti 7. Con 7 punti è al 15° posto generale — tre in più del Napoli — e finora ha avuto un rendimento superiore agli azzurri sotto ogni parametro.

Una sfida impegnativa, che il Napoli deve trasformare in operazione aggancio.

