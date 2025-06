Corriere dello Sport: “Napoli, KDB è la sigla del genio”

Kevin De Bruyne sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista belga è atteso domani mattina a Villa Stuart, a Roma, per le visite mediche che precederanno la firma sul contratto. Secondo quanto riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, si tratta di un’operazione storica, un colpo a parametro zero che porterà uno dei migliori centrocampisti europei degli ultimi anni a vestire l’azzurro.

Il Napoli, desideroso di chiudere prima degli impegni del giocatore con il Belgio, ha accelerato negli ultimi giorni. De Bruyne, che compirà 34 anni il 28 giugno, arriverà da svincolato dopo la fine del suo glorioso ciclo con il Manchester City, durato dieci stagioni, con 422 presenze, 108 gol, sei campionati inglesi e la Champions League vinta nel 2023 nell’anno del Triplete.

Trattativa riservata, firma imminente

La trattativa è stata condotta con grande riservatezza dal direttore sportivo Giovanni Manna, che – come sottolinea Tarantino – ha seguito ogni dettaglio, fino alla definizione dell’accordo. L’intesa prevede un biennale con opzione e un ingaggio top, comprensivo di bonus alla firma. In giornata si procederà allo scambio finale dei documenti per completare la parte burocratica, poi toccherà alla prassi: visite, firma, annuncio ufficiale.

L’annuncio del club, secondo il Corriere dello Sport, sarà in grande stile: si attende un tweet di Aurelio De Laurentiis, pronto a infiammare la piazza partenopea.

Napoli, scelta di vita e di ambizione

De Bruyne non ha scelto Napoli soltanto per il progetto sportivo: ha già individuato la casa a Posillipo, con vista sul golfo, e i suoi legali sono stati recentemente in città. Manna aveva dichiarato giovedì sera: «De Bruyne? Siamo vicini», mentre lo stesso De Laurentiis aveva confermato la trattativa nel corso di una cena con Antonio Conte.

Diversi viaggi a Manchester sono serviti a illustrare al giocatore il progetto tecnico. Il belga era seguito anche da Juventus, Liverpool, OM e club di MLS, ma ha scelto Napoli anche per tornare a giocare la Champions League, competizione che ha segnato il suo apice europeo.

Conte lo aspetta: sarà il leader tecnico

De Bruyne ha chiuso la stagione 2023/24 con 40 presenze, 4 gol in Premier League e 2 in FA Cup. Ancora una volta si è distinto per qualità, visione di gioco e leadership. Sarà un elemento centrale nella squadra di Antonio Conte, che lo impiegherà come regista, mezzala o rifinitore, a seconda del modulo. Un campione assoluto, nove volte candidato al Pallone d’Oro, capace di cambiare il volto di una squadra.

«Uno come KDB si presenta da solo» – scrive Tarantino – e Napoli si prepara ad accoglierlo come una leggenda vivente. I tifosi non vedono l’ora di vederlo in campo. Il sogno è pronto a diventare realtà. Un passo alla volta: domani, le visite.