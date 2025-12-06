Corriere dello Sport: “Napoli, emergenza totale a centrocampo: McTominay unico superstite dei Fab Four”
NAPOLI – Nel momento più delicato della stagione, con partite ogni tre giorni, il ritorno della Champions, la vetta della Serie A da difendere e una Supercoppa da inseguire, resta soltanto Scott McTominay a reggere l’intero centrocampo del Napoli. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il giocatore scozzese è l’unico superstite dei celebri Fab Four, il reparto costruito in estate e poi sgretolatosi tra sfortuna e infortuni: De Bruyne, Gilmour, Anguissa e ora anche Lobotka, fermato da uno stop di due settimane.
Conte si affida a McTominay: «È rimasto solo lui»
Il Corriere dello Sport sottolinea come Antonio Conte abbia ormai una sola certezza nella zona nevralgica del campo: McTominay, con Elmas e Vergara a completare un reparto ridotto all’osso. Tre partite in otto giorni – Juventus, Benfica e Udinese – costringeranno lo scozzese agli straordinari, ancora più di quanto già fatto finora.
La priorità, scrive Tarantino, sarà preservarlo, perché perderlo avrebbe conseguenze devastanti in una fase in cui il Napoli ha già dovuto rinunciare a tutti i suoi centrocampisti titolari.
Da seconda punta a regista: l’evoluzione continua
Il Corriere dello Sport ricorda come McTominay, dall’arrivo a Napoli, sia stato utilizzato in ogni ruolo possibile: seconda punta, mezzala, falso esterno. Con il passaggio al 3-4-2-1 ha arretrato nuovamente il raggio d’azione, diventando un centrocampista centrale completo e dominante.
Le cifre confermano l’impatto: assist per Neres con l’Atalanta, gol pesanti in Europa, corsa e intensità fuori dal comune. All’Olimpico, annota Tarantino, ha superato i 12 km, dominando contro Cristante e Koné.
Leader tecnico e capocannoniere
L’analisi del Corriere dello Sport evidenzia un dato sorprendente: McTominay è di nuovo il miglior marcatore del Napoli con 5 gol, davanti a Hojlund, Anguissa e De Bruyne. Un “falso nove in regia”, come lo definisce Tarantino, con una naturale sensibilità per il gol che continua a emergere anche nel nuovo ruolo.
La sua assenza sarebbe semplicemente impossibile da colmare, soprattutto ora che il progetto dei Fab Four – la svolta tattica pensata da Conte – è stato demolito dagli infortuni.
Un tabù da sfatare con la Juventus
Un dettaglio finale, riportato dal Corriere dello Sport: McTominay non ha mai segnato alla Juventus. Un dato curioso, che potrebbe trasformarsi in un’ulteriore motivazione per lo scozzese in un momento in cui il Napoli ha disperatamente bisogno della sua leadership.