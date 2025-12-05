Napoli, pista Mainoo sempre più concreta: il giocatore apre al trasferimento
Continua a rafforzarsi l’interesse del Napoli per Kobbie Mainoo, giovane centrocampista del Manchester United. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, il classe 2005 resta uno dei nomi più caldi nella lista di Manna per rinforzare la mediana già nella sessione di gennaio.
Mainoo non è stato impiegato nemmeno nell’ultimo turno infrasettimanale, un segnale ulteriore della sua posizione sempre più marginale nello United: finora ha collezionato appena 171 minuti stagionali. Una situazione che potrebbe facilitare la trattativa.
Secondo Romano, dal giocatore sarebbe arrivata un’apertura concreta al trasferimento in azzurro, mentre il Napoli continua comunque a valutare anche altre tre alternative per il ruolo.
La decisione finale ora passa al club inglese, chiamato a definire il futuro del suo giovane talento.