Corriere dello Sport: “Napoli, Conte prepara la Juve: Elmas in regia al posto di Lobotka”
NAPOLI – Dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte per smaltire le energie spese in Coppa Italia contro il Cagliari, il Napoli è tornato ieri a lavorare a Castel Volturno per preparare la super sfida di domani sera al Maradona contro la Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, la seduta è stata dedicata a esercitazioni tecnico-tattiche e alle prime prove di formazione.
Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’undici scelto da Conte dovrebbe ricalcare quello visto all’Olimpico contro la Roma, con una sola novità significativa: Elmas schierato in cabina di regia al posto dell’infortunato Lobotka. Il nordmacedone guiderà il centrocampo nel 3-4-2-1, affiancato da McTominay, mentre Milinkovic-Savic verrà confermato tra i pali dopo la prestazione da eroe in Coppa.
In difesa, confermato il trio Beukema-Rrahmani-Buongiorno; sulle corsie agiranno Di Lorenzo e Olivera. In avanti, spazio a Neres e Lang alle spalle di Hojlund. Come ricorda ancora il Corriere dello Sport, Conte tornerà alla formazione tipo: ben sette cambi rispetto al turnover massiccio proposto martedì.
Vergara, protagonista contro il Cagliari, rientrerà invece nelle rotazioni in questa fase complessa segnata dalle assenze pesanti di De Bruyne, Lobotka, Anguissa e Gilmour. Conte spera di recuperarli progressivamente, ma intanto chiede al gruppo un ultimo grande sforzo: battere la Juventus, restare agganciati al treno scudetto e chiudere il 2025 da imbattuti al Maradona.