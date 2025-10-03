3 Ottobre 2025

Corriere dello Sport: “Napoli, Conte ritrova pedine importanti: Di Lorenzo rientra col Genoa”

redazione 3 Ottobre 2025
Il Napoli batte il Verona 2-0 e allunga in vetta alla Serie A

L’emergenza difensiva si allenta, anche se non del tutto. Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, domenica contro il Genoa Antonio Conte potrà contare nuovamente su uomini preziosi come Di Lorenzo, mentre resteranno ai box Rrahmani e Buongiorno. I due centrali torneranno soltanto dopo la sosta per le nazionali, nel mirino la sfida con il Torino del 18 ottobre. In difesa avanti con Beukema e Juan Jesus, con Marianucci possibile alternativa.

Secondo quanto riportato da Tarantino sul Corriere dello Sport, anche Mazzocchi e lo stesso Marianucci torneranno a disposizione dopo la Champions, non essendo stati inseriti in lista Uefa. Tre opzioni in più per Conte, che da oggi rifletterà sulla formazione da opporre alla squadra di Vieira.

Le certezze restano in attacco: De Bruyne e Hojlund, protagonisti assoluti della vittoria europea contro lo Sporting, saranno confermati. «KDB», sottolinea ancora il Corriere dello Sport, non ha ancora mai segnato al Maradona ma dopo i due assist d’autore di mercoledì il gol sembra soltanto questione di tempo.

Resta da sciogliere il dubbio sul modulo: 4-1-4-1 con i Fab Four o 4-3-3 con Neres pronto a partire titolare. Tarantino scrive sul Corriere dello Sport che Conte ha due giorni per valutare, anche alla luce delle energie spese in Champions e delle risposte degli allenamenti.

Possibili novità anche sulle fasce: Di Lorenzo tornerà a destra, mentre a sinistra Spinazzola insidia Gutierrez, reduce da due gare da 90 minuti dopo il lungo stop. In corsa anche Olivera. In porta si rinnova il ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic, quest’ultimo decisivo in coppa. Il Genoa è ancora lontano, ma le scelte cominciano a delinearsi.

