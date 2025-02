Corriere dello Sport: “Napoli, a Como si cambia”

Il Napoli deve fare i conti con l’ennesimo infortunio in un momento cruciale della stagione. Pasquale Mazzocchi si è fermato durante l’allenamento a causa di una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra, come comunicato ufficialmente dal club partenopeo. Il terzino, titolare contro Udinese e Lazio, dovrà stare fermo circa quattro settimane e salterà così le sfide contro Como, Inter, Fiorentina e Venezia, puntando al rientro dopo la sosta di marzo per la sfida contro il Milan.

Tuttavia, arrivano buone notizie per Antonio Conte che recupera due elementi chiave sulle corsie esterne: Leonardo Spinazzola e Mathias Olivera tornano tra i convocati. Spinazzola, out nelle ultime due partite, dovrebbe partire dal primo minuto contro il Como, mentre Olivera, fermo da quattro gare, siederà inizialmente in panchina. Due rientri che rappresentano rinforzi fondamentali anche in vista del big match contro l’Inter, sempre più vicino.

Conte conferma il 3-5-2 con due novità

Senza l’infortunato David Neres, ancora impegnato nel programma riabilitativo e atteso dopo la sosta insieme a Mazzocchi, Conte confermerà il 3-5-2 visto per la prima volta contro la Lazio, ma con due cambi. A destra rientrerà Matteo Politano dal primo minuto, impiegato come esterno a tutta fascia, con Giovanni Di Lorenzo che scalerà nei tre centrali di difesa accanto a Rrahmani e Buongiorno.

Il capitano azzurro torna quindi a ricoprire il ruolo di braccetto destro, posizione che aveva già occupato a inizio stagione, mentre Juan Jesus, dopo nove partite consecutive da titolare, partirà dalla panchina. Rrahmani verrà spostato nuovamente al centro della retroguardia — sua posizione naturale — e Buongiorno agirà sul centro-sinistra.

Centrocampo e attacco: conferme e rischi

Nessuna novità nella zona mediana, con la conferma del trio Anguissa-Lobotka-McTominay. Da segnalare la diffida di Frank Anguissa, unico tra gli azzurri a rischio squalifica: una nuova ammonizione lo costringerebbe a saltare la sfida con l’Inter, un pericolo che Conte dovrà valutare attentamente.

In attacco, spazio nuovamente alla coppia Lukaku-Raspadori, protagonista nella vittoria contro la Lazio. Per Raspadori si tratta della seconda presenza consecutiva da titolare, evento che non si verificava dalla seconda e terza giornata di campionato contro Bologna e Parma. Lukaku, capocannoniere della squadra, guiderà ancora il reparto offensivo, pronto ad allungare la sua serie realizzativa soprattutto nelle gare in trasferta, dove si è dimostrato particolarmente prolifico.

Tifosi presenti e supporto dal settore ospiti

Il Napoli potrà contare sul supporto dei suoi tifosi campani anche al “Sinigaglia” di Como: saranno 900 i presenti nel settore ospiti, pronti a spingere la squadra in una trasferta che diventa cruciale per consolidare il primato e arrivare alla sfida contro l’Inter nelle migliori condizioni.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la sfida contro il Como non sarà solo un passaggio obbligato prima del big match contro i nerazzurri, ma anche un banco di prova fondamentale per testare l’equilibrio della squadra in emergenza sugli esterni. Mazzocchi ai box, il ritorno di Spinazzola e Olivera e la necessità di evitare squalifiche pesano sulla gestione della rosa. Conte dovrà bilanciare l’esigenza di vincere con l’attenzione ai rischi disciplinari e fisici, consapevole che ogni dettaglio può fare la differenza in questa fase calda della stagione.