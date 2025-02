Repubblica: “Napoli, rivoluzione sugli esterni”

Il Napoli si prepara alla delicata trasferta di domani contro il Como (ore 12:30, diretta su Dazn), una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa scudetto. Nonostante il modulo rimanga il collaudato 3-5-2, Antonio Conte ha scelto di cambiare volto agli esterni, inserendo due interpreti inediti: Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli, sarà proprio sulle fasce che il tecnico cercherà di far pendere l’equilibrio della partita a favore degli azzurri.

L’idea di Conte è chiara: sfruttare le corsie laterali per mettere in difficoltà il Como di Cesc Fabregas, reduce da un’importante vittoria sul campo della Fiorentina. La scelta di Politano e Spinazzola, infatti, suggerisce un Napoli più offensivo e dinamico sugli esterni, pronto a colpire sfruttando ampiezza e velocità.

Politano e Spinazzola: le nuove frecce sulle fasce

Matteo Politano torna titolare dopo la panchina nella sfida con la Lazio e avrà il compito di spingere sulla fascia destra. L’esterno azzurro, che nasce come attaccante esterno puro, ha spesso mostrato la sua capacità di interpretare il ruolo di tutta fascia, combinando corsa e qualità tecnica. Come ricorda Pasquale Tina, il momentaneo 2-1 all’Olimpico contro la Lazio è nato proprio da un’intuizione di Politano, confermando la sua importanza nello scacchiere tattico di Conte.

Sulla fascia opposta torna dal primo minuto Leonardo Spinazzola, finalmente recuperato dopo l’infortunio muscolare al gluteo. Gli ultimi allenamenti hanno dato segnali positivi e Spinazzola sembra pronto a riprendersi la corsia mancina. Il terzino ex Roma predilige il ruolo di esterno a tutta fascia, dove può esprimere al meglio le sue doti offensive senza trascurare la fase difensiva. Prenderà il posto dell’infortunato Pasquale Mazzocchi, che dovrà restare ai box per 20-30 giorni a causa di una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra.

Buone notizie anche da Mathias Olivera, che ha smaltito il problema al polpaccio e potrebbe tornare tra i convocati dopo oltre un mese di stop. Il laterale uruguaiano potrebbe trovare spazio nella ripresa contro il Como, in vista del big match con l’Inter in programma sabato prossimo.

Corsa scudetto: prima il Como, poi la supersfida con l’Inter

Il Napoli guarda con attenzione al calendario e sa che le prossime due sfide potrebbero rivelarsi decisive nella corsa al titolo. Dopo il Como, infatti, gli azzurri ospiteranno l’Inter al Maradona in una gara che profuma di scudetto. Il match è stato ufficializzato per sabato 1 marzo alle 18:00, mentre l’Inter affronterà il Feyenoord in Champions il 5 marzo.

Tuttavia, come sottolinea Repubblica Napoli, al centro dell’attenzione c’è ora la trasferta di domani. Conte non vuole distrazioni: «La priorità è fare bene contro il Como. L’Inter? Non ne parliamo adesso», ribadisce il tecnico, consapevole che ogni punto può fare la differenza.

Nel frattempo, è arrivata la decisione ufficiale sulla presenza dei tifosi ospiti per la sfida contro l’Inter: il prefetto Michele Di Bari ha vietato l’accesso al Maradona ai sostenitori nerazzurri residenti in Lombardia per motivi di ordine pubblico. L’ingresso sarà consentito soltanto ai possessori della Fidelity Card dell’Inter residenti in altre regioni.

Le altre scelte: Di Lorenzo torna nei tre di difesa, Raspadori al fianco di Lukaku

Il pacchetto arretrato subirà un ulteriore cambiamento: Juan Jesus tornerà in panchina e al suo posto sarà Giovanni Di Lorenzo ad abbassarsi nei tre di difesa insieme a Rrahmani e Buongiorno. Il capitano azzurro è stato spesso utilizzato in questo ruolo da Conte, soprattutto in situazioni di emergenza, e la sua duttilità si rivela ancora una volta fondamentale.

A centrocampo confermati i titolarissimi: Anguissa, Lobotka e McTominay formeranno la linea mediana, garantendo equilibrio e dinamismo. In attacco, spazio al tandem Raspadori-Lukaku, chiamati a trascinare il Napoli alla vittoria. Lukaku è il capocannoniere della squadra, mentre Raspadori torna titolare dopo alcune settimane e avrà il compito di agire tra le linee e creare occasioni.

Il momento della verità

Il Napoli si prepara così a vivere una settimana cruciale. Prima il Como, poi la sfida scudetto contro l’Inter. La squadra di Conte ha due punti di vantaggio sui nerazzurri e punta a mantenerli, se non ad allungare, prima dello scontro diretto.

Come sottolinea Pasquale Tina su Repubblica Napoli, la trasferta di domani rappresenta un banco di prova importante non solo sul piano tecnico, ma anche mentale. Il Como è reduce da un successo prestigioso contro la Fiorentina e venderà cara la pelle. Ma Conte ha preparato ogni dettaglio: «Serve determinazione e concentrazione. Non possiamo permetterci passi falsi», ha ribadito ai suoi uomini.

Per il Napoli è il momento decisivo. La corsa scudetto entra nel vivo e ogni sfida può essere quella che fa la differenza.