Corriere dello Sport: “Lang si candida: gol all’Avellino”
Una doppia seduta per non perdere il ritmo. Così il Napoli ha trascorso il venerdì a Castel Volturno, tra lavoro tecnico-tattico e un test amichevole utile per mantenere la condizione durante la sosta per le nazionali.
Come racconta il Corriere dello Sport, al mattino la squadra di Antonio Conte si è concentrata sui movimenti collettivi e sulle soluzioni offensive da affinare in vista della ripresa del campionato. Nel pomeriggio, spazio alla partita congiunta contro l’Avellino, formazione quarta in Serie B, arrivata in Campania per preparare il derby di sabato prossimo contro la Juve Stabia.
Il test si è chiuso con un netto 3-0 per il Napoli, grazie ai gol di Beukema, Vergara e Lang. Una prestazione convincente da parte degli azzurri rimasti alla base, che hanno sfruttato l’occasione per mettersi in mostra agli occhi del tecnico.
Particolarmente significativa la rete di Noa Lang, che — scrive il Corriere dello Sport — ha mostrato una motivazione extra, non essendo stato convocato dal ct Koeman per le qualificazioni mondiali. L’olandese ha approfittato della pausa per lavorare intensamente con Conte, consapevole che il suo ritorno in campo passerà dai segnali positivi lanciati in allenamento.
Le scelte per la sfida di campionato contro il Torino (sabato 18 ottobre, ore 18) restano avvolte nel riserbo. Conte dovrà valutare le condizioni dei nazionali, che rientreranno a scaglioni, e decidere come gestire le energie in vista del tour de force di sette partite in meno di un mese.
Buone notizie arrivano dal reparto difensivo: il recupero di Alessandro Buongiorno è ormai vicino, ma restano da gestire due assenze pesanti. Lobotka, fermo per infortunio, sarà probabilmente sostituito da Gilmour, mentre lo stop di Politano apre il ballottaggio sulla fascia destra.
Il gruppo dei dieci nazionali rientrerà progressivamente: Anguissa tornerà mercoledì dopo l’impegno del Camerun contro l’Angola, mentre lo stesso giorno è previsto il rientro di Marianucci dall’Under 21 e degli altri azzurri convocati da Gattuso.
Antonio Conte, intanto, si gode una squadra compatta e in crescita, pronta a ripartire nel segno del lavoro e della continuità.