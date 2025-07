Corriere dello Sport: “La colazione dei Campioni”

Il Napoli è tornato a radunarsi. Lo racconta Fabio Tarantino sulle colonne del Corriere dello Sport, descrivendo l’avvio ufficiale della stagione partenopea, cominciata ieri con i primi arrivi al centro tecnico di Castel Volturno. Il primo a presentarsi è stato Alessandro Buongiorno, nuovo difensore centrale azzurro, che ha inaugurato i test atletici in vista del ritiro di Dimaro Folgarida, al via giovedì.

Come sottolineato ancora dal Corriere dello Sport, nelle prossime ore è previsto l’arrivo della restante parte del gruppo, tra cui McTominay, Lukaku, Lobotka, Di Lorenzo, Politano e Rrahmani. Un primo gruppo nutrito di big e rientranti, pronto a cominciare la preparazione estiva sotto la guida di Antonio Conte, che da domani dirigerà il suo primo allenamento ufficiale.

I volti nuovi non mancano. Oltre a Buongiorno, ieri ha fatto il suo ingresso anche Marianucci, già agli ordini dello staff medico. Attesissimo anche l’arrivo di Kevin De Bruyne, fiore all’occhiello del mercato azzurro. Ma il club è attivo anche su altri fronti: come riportato da Tarantino sul Corriere dello Sport, è tutto fatto per Noa Lang, che oggi svolgerà le visite a Villa Stuart prima di firmare un contratto fino al 2030. L’operazione con il PSV è chiusa a 25 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla futura rivendita.

Domani toccherà invece al difensore Sam Beukema, prelevato dal Bologna per 30 milioni più 3 di bonus dopo una lunga trattativa. Se le tempistiche saranno rispettate, entrambi raggiungeranno la squadra in Trentino. Conte potrà così contare da subito su quattro nuovi innesti: Buongiorno, Marianucci, Lang e Beukema.

Come riporta ancora il Corriere dello Sport, ieri a Castel Volturno erano presenti anche Mazzocchi e diversi rientranti dai prestiti: Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Obaretin, Sgarbi, Turi, Vergara e Zerbin. Per molti di loro non è previsto il ritiro di Dimaro: resteranno al centro sportivo in attesa di sviluppi dal mercato. Tra le curiosità, da segnalare la presenza del giovane portiere Mathias Ferrante, classe 2006, arrivato dalla NovaRomentin.

Il piano è chiaro: oggi visite mediche e test per il secondo gruppo, domani il primo allenamento, giovedì la partenza per Dimaro, dove il Napoli resterà fino al 27 luglio. Due le amichevoli in programma: il 22 contro l’Arezzo e il 26 contro il Catanzaro, entrambe alle 18. Successivamente, dal 30 luglio al 14 agosto, la squadra si sposterà a Castel di Sangro per la seconda fase della preparazione, con test internazionali già previsti contro Paris FC, Olympiacos e Girona.

Anche questi dettagli, come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, rientrano nel piano di Conte per arrivare pronti al debutto ufficiale del 23 agosto, quando gli azzurri affronteranno il Sassuolo alle ore 18:30 nella prima di campionato. Il countdown è iniziato: meno 39 giorni al ritorno in campo.