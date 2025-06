Corriere dello Sport: “Finale di partita per Lang”

Noa Lang e il Napoli sono sempre più vicini. Come riportato da Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’esterno offensivo del Psv è a un passo dal vestire l’azzurro: la distanza tra le parti è minima e potrebbe essere colmata già nelle prossime ore. L’offerta del club di De Laurentiis – 25 milioni di euro più bonus – è stata accolta positivamente dagli olandesi, che però chiedono una base fissa leggermente più alta, magari a discapito dei bonus.

Lang, autore di 14 gol nell’ultima stagione tra Eredivisie e coppe, rappresenterebbe – secondo quanto scrive ancora il Corriere dello Sport – il terzo colpo del Napoli dopo De Bruyne e Marianucci. Con il giocatore c’è già un’intesa totale per un contratto fino al 2030. Il ventiseienne olandese, corteggiato già a gennaio ma allora trattenuto dal Psv per inseguire il secondo titolo consecutivo, ha sempre avuto un chiaro obiettivo: lavorare con Antonio Conte. Ora, con il via libera del club, il trasferimento può concretizzarsi. Il ds Giovanni Manna è al lavoro per chiudere l’operazione quanto prima, in modo da concentrarsi poi sugli altri obiettivi di mercato.

Come sottolinea Fabio Tarantino nel suo articolo sul Corriere dello Sport, il Napoli non si ferma a Lang. La strategia è chiara: acquistare due esterni offensivi, tenendo conto anche della possibile partenza di Ngonge, nel mirino di Torino e Lazio. La trattativa con il Bologna per Dan Ndoye, dopo l’incontro di lunedì, è in stallo: la richiesta di 45 milioni più Zanoli è stata giudicata eccessiva dal club partenopeo, che ha così virato con decisione su Lang.

Nel frattempo, il Napoli continua a monitorare il profilo di Federico Chiesa, ex Juventus, nell’ambito dei dialoghi già avviati con il Liverpool per Darwin Nuñez e attraverso l’intermediazione di Fali Ramadani. Resta sullo sfondo anche Jadon Sancho, in uscita dal Manchester United, ma il suo ingaggio da 15 milioni è considerato troppo oneroso. Al momento, come precisa il Corriere dello Sport, il nome dell’inglese non rientra tra le priorità di Manna.

Lang, invece, è molto più di un’idea. È il presente e, probabilmente, il futuro prossimo del Napoli.