Corriere dello Sport – De Laurentiis chiama Inzaghi, la risposta interlocutoria del tecnico: ecco le sue priorità

Aurelio De Laurentiis sta cercando un nuovo allenatore per la prossima stagione del Napoli: piace Simone Inzaghi della Lazio.

La SSCN sta programmando la prossima stagione del Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha già dato una impostazione di massima sui calciatori che possono restare e chi invece può partire. Tra scadenza di contratto e big che possono far fare cassa il Napoli punta ad un rinnovamento della rosa. Ovviamente pe programmare il Napoli del futuro ci sarà bisogno di capire chi si siederà sulla panchina azzurra, dato che Gennaro Gattuso saluterà sicuramente a fine stagione. Anche Corriere dello Sport parla con insistenza di Simone Inzaghi e scrive anche di un contatto diretto tra Aurelio De Laurentiis ed il tecnico in scadenza di contratto con la Lazio.

Simone Inzaghi al Napoli?

La telefonata tra De Laurentiis e Inzaghi non ha prodotto ancora una risposta certa, secondo Corriere dello Sport l’allenatore aspetterà un incontro con Lotito a fine aprile e per ora ha dato una risposta interlocutoria. Nella testa di Simone Inzaghi vien prima la Lazio, ecco perché “Aspetta di conoscere le mosse finali di Lotito e di partecipare al vertice decisivo. L’intesa economica rispetto al triennale non è mai stata raggiunta del tutto, va discussa la ripartizione dello stipendio (parte fissa-bonus). Vanno affrontate le posizioni dello staff tecnico, in attesa di un ritocco economico, un premio per il lavoro svolto in questi anni. Simone considera la Lazio il suo habitat naturale, non ha mai smesso di farlo. Lotito, nei periodi d’incertezza, è abituato a scrutare il panorama, non è detto che si trasformi realmente in liquidatore“. Il Napoli per ora attende e si guarda intorno, anche se Aurelio De Laurentiis ha fissato una dead line da rispettare per quanto riguarda la scelta del futuro allenatore del Napoli.