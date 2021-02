Coppa Italia: i convocati di Gattuso per l’Atalanta, torna Fabian. Novità in difesa

Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida con l’Atalanta match di Coppa Italia in programma mercoledì 10 febbraio.

Fabian Ruiz torna tra i convocati per la sfida Atalanta-Napoli di Coppa Italia, Gattuso ha diramato la lista ufficiale dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta di Bergamo per il match valido per la gara di ritorno delle semifinali. Il Napoli deve fare i conto con l’emergenza in difesa e per questo è stato aggregato alla prima squadra i giovani Zedadka e Costanzo, così come Cioffi rientra tra i convocati del Napoli ma nel reparto attaccanti. Gattuso, infatti, non ha a disposizione nemmeno Dries Mertens. Buone notizie per quanto riguarda invece Osimhen che con ogni probabilità giocherà dal primo minuto con l’Atalanta.

Ecco la lista ufficiale dei convocati di Gattuso per la partita di Coppa Italia:

Portieri: Meret, Contini, Ospina

Difensori: Zedadka, Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Rrahmani, Costanzo

Centrocampisti: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka

Attaccanti: Osimhen, Lozano, Politano, Insinge, Petagna, Cioffi.