Allegri, tutti lo vogliono nessuno lo piglia: il commento di Pistocchi

Max Allegri ex allenatore della Juventus non si è ancora seduto su una nuova panchina, arriva il commento di Maurizio Pistocchi.

C’è un ‘disoccupato’ di lusso tra gli allenatori ed è Max Allegri, da tutti viene considerato un top manager ma al momento l’ex Juventus è ancora senza una panchina. Anche Maurizio Pistocchi sottolinea questo ‘strano caso’ e su twitter scrive: “Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan, Barcellona, PSG, Bayern Monaco, Chelsea, Napoli Tottenham, Everton, Arsenal e Marsiglia hanno cambiato allenatore, ma hanno scelto qualcun altro“.

Di Allegri si è parlato anche come possibile sostituto di Gennaro Gattuso per la panchina del Napoli ma non ci sono state conferme. In ogni caso il tecnico azzurro continua a rischiare molto e rischia l’esonero nel caso non dovessero arrivare risultati con Atalanta e Juventus.