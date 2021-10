“Coppa d’Africa cancellata”: Tifosi in festa sui social

Coppa d’Africa cancellata: Tifosi impazziti sui social. Diffusi anche presunti documenti a supporto di questa tesi. Ma era una Fake news.

COPPA D’AFRICA CANCELLATA

Cancellata la Coppa d’Africa! La falsa notizia falsa della cancellazione della Competizione africana ha scatenato il panico sui social e soprattutto su Twitter, dove si è diffusa alla velocità del clic con tanto di “documenti ufficiali” o meglio spacciati per tali. I tifosi hanno iniziato a sognare di non dover rinunciare ai propri beniamini, cercando invano conferme di questa indiscrezione e quindi indirettamente gonfiando il volume della balla. La coppa africana è anche alla base di una recente diatriba messa in atto dai tifosi della Juve. Ma anche questa volta si tratta di una bufala perchè il problema del possibile rinvio è la supercoppa italiana tra Juventus e Inter.

Caf, il comunicato ufficiale

La Coppa d’Africa non è stata cancellata, in realtà l’unico documento per adesso affidabile lo si trova sul sito ufficiale della competizione africana e di seguito è riportato integralmente.

“Il Comitato Esecutivo del CAF si è riunito oggi, lunedì 25 ottobre 2021 in videoconferenza presieduto dal Presidente, Dott. Patrice Motsepe. Il Comitato Esecutivo ha ricevuto un rapporto completo dalla delegazione del Comitato Organizzatore CAF guidata dal Vice Presidente Augustin Senghor e dal Segretario Generale, Veron Mosengo-Omba, che ha recentemente visitato il Camerun.

Il Comitato Esecutivo ha preso atto della relazione e dei progressi compiuti finora. L’EXCO ha sottolineato la necessità di dare seguito al Comitato Organizzatore Locale sulle aree che necessitano ancora di un’attenzione urgente prima del calcio d’inizio del 9 gennaio 2022. Sulla situazione della TotalEnergies Africa Cup of Nations e del Covid19 e sui preparativi per i sostenitori, il Comitato Esecutivo ha sollevato alcune questioni sanitarie che faranno parte delle discussioni in corso tra CAF e governo del Camerun.

Il Comitato Esecutivo ha anche ratificato la firma dell’Accordo per l’Accordo di Associazione Organizzativa (OAA) dell’AFCON con la nazione ospitante, il Camerun, lo scorso fine settimana. Il Comitato Esecutivo ha ricevuto un aggiornamento sulla TotalEnergies Africa Cup of Nations Costa d’Avorio 2023.

È stato concordato quanto segue: CAF di inviare una delegazione ispettiva per valutare lo stato di avanzamento dei preparativi. CAF per aprire un ufficio in Costa d’Avorio per accompagnare il paese ospitante e il Comitato Organizzatore Locale nei loro preparativi. Questo ufficio sarà aperto nel febbraio 2022.

Calendario CAF: 2021-22: Il Comitato Esecutivo ha approvato il calendario delle gare 2021/22. Il calendario sarà distribuito a tempo debito”.