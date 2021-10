Maradona Cup: “Non abbiamo rinunciato per soldi”. Il Napoli spiega i motivi del no

Il Napoli non parteciperà alla Maradona cup. La rinuncia non è legata ad una questione di soldi ma di calendario, spiega la club azzurro.

MARADONA CUP: LE MOTIVAZIONI DEL NAPOLI

La Maradona Cup senza il Napoli. Dall’argentina è trapelato un retroscena arriva un retroscena che non fa onore al nome di Diego. Della patria di Diego i media locali, hanno fatto sapere che in realtà il Napoli è stato invitato a partecipare al Maradona cup. Addirittura il 31 agosto scorso, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe chiesto 5.000.000 di euro, più le spese aggiuntive per trasferimenti con aereo privato e alloggio, oltre alla condivisione dei diritti televisivi. Condizioni prontamente rigettate dalla compagnia spagnola organizzatrice

I motivi della rinuncia del Napoli. Secondo quanto riportato dal portale SerieAnews.com, il Napoli avrebbe rifiutato la partecipazione alla Maradona Cup per una questione di calendario e non economica:

“Con Milan-Napoli in programma il 19 dicembre, gli azzurri avrebbero compromesso gli unici sette giorni sgombri da impegni infrasettimanali, alle porte di una gara fondamentale per il cammino in campionato dei campani.

Aurelio De Laurentiis avrebbe addirittura chiesto di giocare il triangolare con Barcellona e Boca Juniors tra Natale e Capodanno, in un lasso temporale al riparo da gare ufficiali. Una proposta non presa in considerazione dagli organizzatori della Maradona Cup e che risulta alla base della mancata partecipazione del Napoli al torneo commemorativo”.

La Maradona Cup avrà come protagoniste solo due delle squadre più rappresentative della carriera dello stesso Diego Armando Maradona: il Barcellona e il Boca Juniors. Non il Napoli, che lo ha visto esaltarsi e che ha segnato parte dell’aura leggendaria che lo caratterizza ancora oggi. La partita sarà visibile sul canale televisivo Barça TV e sulla piattaforma streaming Club Barça TV+, dove sarà disponibile anche on demand.

Maradona arrivò al Barcellona nel 1982 dopo aver vestito la maglia del Boca Juniors e vinto il Campionato Metropolitano di Apertura 1981 (28 gol). Diego rimase in Catalogna per due stagioni prima di passare al Napoli. El Diez vestì la camiseta azul y oro anche in una seconda parentesi (1995-1997) dopo il suo ritorno in Argentina, prima di appendere le scarpette al chiodo.