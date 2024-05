Nuovo Allenatore Napoli, ieri vertice alla FilmAuro: ADL ha deciso vuole Conte

De Laurentiis vuole Antonio Conte come nuovo allenatore del Napoli. Decisivo il summit alla Filmauro.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis ha ribadito ai suoi dirigenti, riuniti in un vertice alla FilmAuro, la volontà di fare un ultimo tentativo per convincere Antonio Conte ad accettare la panchina del Napoli.

Il sogno di De Laurentiis: arrivare a Conte

Per il numero uno azzurro, la scelta dell’allenatore “diventa la cartina di tornasole delle ambizioni” del club partenopeo. Dopo il crollo della scorsa stagione, per De Laurentiis “c’è soltanto una soluzione: affidarsi al miglior tecnico disponibile e consegnargli le chiavi del futuro”.

Conte cartina di tornasole delle ambizioni del Napoli

Il presidente vuole un tecnico di primo livello per rilanciare il progetto Napoli, “tristemente crollato sul più bello”. Conte rappresenterebbe per De Laurentiis la certezza necessaria per ricaricare l’ambiente azzurro.

L’ex ct della Nazionale è da tempo il grande obiettivo del patron azzurro, che ha provato a portarlo al Maradona già nell’ottobre 2022 dopo l’esonero di Garcia e in passato dopo l’addio di Mazzarri.

Il ruolo di Manna nella trattativa

Secondo indiscrezioni, alcuni emissari del Napoli avrebbero già sondato Conte direttamente a Torino, dove vive anche la madre dell’allenatore. Potrebbe aver agevolato i contatti anche il futuro ds Giovanni Manna, in attesa del via libera dalla Juventus.

La Gazzetta sottolinea come “la strada verso il sogno sia tortuosa e ricca di ostacoli”. Ma il summit alla FilmAuro ha tracciato la mappa e le linee guida per il Napoli, che vuole fare l’ultimo tentativo per assicurarsi Conte e riconsegnare ambizioni al progetto azzurro.