VIDEO – Conte, gesto speciale verso i tifosi del Napoli al termine del match contro la Juve

Emozione e rispetto per Antonio Conte allo Stadium

Per Antonio Conte, Juve-Napoli non è stata una partita come le altre. Tornare allo Stadium davanti ai tifosi bianconeri, dove ha vissuto 16 anni di storia (13 da giocatore e 3 da allenatore), ha suscitato emozioni profonde. Già tornato come avversario con l’Inter durante il periodo Covid, questa è stata la sua prima volta davanti a un pubblico pieno.

Come i tifosi della Juve hanno accolto Conte

L’accoglienza per Conte è stata mista: né cori di supporto né un’ondata di fischi, sebbene al momento dell’annuncio delle formazioni, alcuni fischi siano stati udibili quando lo speaker ha menzionato il nome di Antonio Conte.

Il gesto di Conte verso i tifosi del Napoli

Al termine della partita, finita 0-0, Antonio Conte ha fatto un gesto significativo: ha compiuto un giro di campo per salutare i tifosi del Napoli presenti nel settore ospiti, mostrando il suo attaccamento e gratitudine verso i sostenitori azzurri, un gesto che non è passato inosservato.