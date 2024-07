Conte fa fuori due calciatori! Ecco chi deve fare le valigie

Il Napoli si prepara a salutare duel calciatori. Conte rivoluziona la squadra, i due flop dello scorso mercato non rientrano nei piani.

Conte ridisegna il Napoli: nessuno spazio per Natan e Lindstrom

Il Napoli si prepara a una vera e propria rivoluzione sotto la guida di Antonio Conte. Mentre il club lavora intensamente sul mercato in entrata, si profilano anche importanti movimenti in uscita. Secondo quanto riportato da Il Mattino, due nomi sembrano destinati a lasciare la maglia azzurra: Natan e Jesper Lindstrom.

Il nuovo corso azzurro guidato da Conte potrebbe segnare la fine del 4-3-3, marchio di fabbrica del Napoli degli ultimi dieci anni. Il tecnico salentino sta plasmando la squadra secondo i suoi schemi preferiti, il 3-4-3 o il 3-5-2. In questo contesto di profondo rinnovamento, Natan e Lindstrom, considerati i due flop del mercato estivo scorso, non sembrano rientrare nei piani futuri del club.

Le possibili destinazioni di Natan e Lindstrom

Il Mattino rivela interessanti dettagli sulle potenziali destinazioni dei due giocatori. Per quanto riguarda Lindstrom, il Lione avrebbe mostrato un concreto interesse. Il Napoli sta valutando la formula migliore per limitare le perdite economiche e, possibilmente, sperare in una futura rivalutazione del cartellino del danese.

Per Natan, invece, si profila un possibile ritorno in patria. L’idea sarebbe quella di permettere al difensore brasiliano di maturare ulteriormente prima di un eventuale ritorno nei campionati europei di alto livello.

Il mercato del Napoli: tra entrate e uscite

Mentre si delineano questi addii, il direttore sportivo Giovanni Manna e Conte stanno lavorando intensamente sul fronte acquisti. I primi colpi del Napoli si concentrano sulla difesa, con gli arrivi di Rafa Marin e Leonardo Spinazzola, oltre alla trattativa avanzata per Alessandro Buongiorno. Non è da escludere anche un possibile interesse per Mario Hermoso.

Le prospettive per il nuovo Napoli di Conte

L’addio di Natan e Lindstrom segna la fine di un ciclo e l’inizio di una nuova era per il Napoli. Conte sta plasmando una squadra su misura per il suo stile di gioco, e questi movimenti di mercato riflettono la sua visione tattica. I tifosi azzurri possono aspettarsi una squadra profondamente rinnovata e pronta a competere ai massimi livelli nella prossima stagione.

Non perdete gli sviluppi di questa rivoluzione azzurra! Continuate a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sul mercato del Napoli, le uscite e le nuove entrate. Saremo in prima linea per raccontarvi ogni mossa di Conte e Manna nella costruzione del nuovo Napoli.