Napoli perde il “genio” dello scudetto! De Rossi lo strappa a De Laurentiis

Simone Beccaccioli, match analyst del Napoli, torna alla Roma. Il retroscena sul ‘mago’ dietro lo scudetto e l’acquisto di Kvaratskhelia.

Terremoto in casa Napoli: Simone Beccaccioli, il match analyst considerato uno dei segreti dello scudetto azzurro, lascia il club partenopeo. La notizia, riportata da Il Messaggero, segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura per il “genio dell’informatica” tanto apprezzato da De Laurentiis e dagli allenatori che hanno guidato il Napoli negli ultimi anni.

Il ritorno a casa: Beccaccioli torna alla Roma di De Rossi

Dopo quattro anni intensi all’ombra del Vesuvio, Beccaccioli fa ritorno alla Roma, dove aveva già lavorato per un decennio dal 2009 al 2019. Il richiamo della capitale e la volontà di Daniele De Rossi hanno convinto il match analyst a interrompere anticipatamente il contratto con il Napoli, che sarebbe dovuto scadere nel 2025.

L’eredità di Beccaccioli: dal colpo Kvaratskhelia allo scudetto

Il passaggio di Beccaccioli alla Roma lascia un vuoto importante nel Napoli. Il suo contributo è stato fondamentale non solo per la conquista dello scudetto con Spalletti, ma anche nelle operazioni di mercato. De Laurentiis stesso aveva elogiato il suo ruolo nell’acquisto di Kvaratskhelia, rivelando come lo studio dei dati di Beccaccioli fosse stato decisivo per portare il georgiano in azzurro.

I successi e gli elogi: da Garcia a Sabatini

Rudi Garcia, nella sua autobiografia, aveva definito Beccaccioli un “giovane prodigio dell’informatica e dell’analisi tattica” e “un vero genio nel suo campo”. Non da meno Walter Sabatini, che lo scorso aprile dichiarava: “Guardate il Napoli e le sue bellissime sincronie di gioco, frutto dell’intenso lavoro di Luciano Spalletti e del suo match analyst, Simone Beccaccioli”.

Il futuro del Napoli senza il suo “mago dei dati”

L’addio di Beccaccioli segna l’inizio di una rivoluzione anche nei settori che contribuiscono al benessere dei calciatori. Il Napoli ha già annunciato l’arrivo del dottor Roberto Vannicelli come nuovo responsabile medico. Resta da vedere come il club colmerà il vuoto lasciato da Beccaccioli, la cui influenza si estendeva dal campo al mercato, passando per l’analisi tattica e la preparazione delle partite.

