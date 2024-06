Conte-De Laurentiis, summit di mercato in corso in hotel: presenti anche Manna e Chiavelli

Antonio Conte con De Laurentiis e la dirigenza del Napoli discutono il mercato in un hotel di Corso Vittorio Emanuele.

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha cambiato la sede delle discussioni sulla squadra azzurra. Contrariamente alle aspettative, non sarà a Castel Volturno il luogo dove avverranno gli incontri strategici riguardanti il mercato estivo. L'allenatore si trova, infatti, in un noto albergo di Corso Vittorio Emanuele insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Giovanni Manna e l'amministratore delegato Andrea Chiavelli.

La notizia è stata resa nota dai giornalisti di Radio Marte durante l’edizione odierna della trasmissione “Forza Napoli Sempre – Summer Edition”. Il summit di mercato, secondo quanto riportato, è finalizzato a delineare le strategie per il presente e il futuro della squadra partenopea, che mira a rafforzarsi con nuovi acquisti mirati.

Secondo le voci che circolano, Antonio Conte non farà ritorno a Castel Volturno nel corso della giornata. Gli eventuali incontri con operatori di mercato si svolgeranno, pertanto, direttamente in hotel. Tra i temi all’ordine del giorno, si prevede una discussione approfondita sul destino di alcuni giocatori chiave della rosa, come Giovanni Di Lorenzo, il cui possibile trasferimento alla Juventus è oggetto di dibattito, e Khvicha Kvaratskhelia, sul quale il tecnico pugliese ha espresso la volontà di mantenerlo a Napoli nonostante le offerte pervenute dal Paris Saint-Germain.

Inoltre, si parlerà di possibili rinforzi per il reparto difensivo, con particolare attenzione su Alessandro Buongiorno e Mario Hermoso, entrambi considerati obiettivi prioritari per migliorare le performance della retroguardia azzurra.