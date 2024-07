Conte chiama Hermoso: il Napoli in pole. Trattativa legata ad un aspetto

Antonio Conte ha contattato direttamente Mario Hermoso. Il Napoli è in pole per il difensore. Le ultime sul mercato azzurro.

Durante la conversazione, Conte avrebbe illustrato a Hermoso la sua visione di gioco e le metodologie di lavoro che il difensore troverebbe a Napoli. L’ex allenatore dell’Inter ha chiesto al giocatore di pazientare, in attesa che il club risolva alcune situazioni interne.

Hermoso, colpito dal carisma di Conte e dalla stima dimostratagli, si sarebbe detto disposto ad attendere il Napoli. Questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa al talentuoso difensore, svincolatosi recentemente dall’Atletico Madrid.

L’ostacolo per l’arrivo di Hermoso al Napoli

Nonostante l’interesse reciproco, l’arrivo di Hermoso è legato a un aspetto cruciale: il Napoli deve prima cedere almeno uno tra Juan Jesus, Natan e Ostigard. Il club partenopeo sta lavorando per liberare spazio nel reparto difensivo prima di procedere con l’acquisto dello spagnolo.

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, avrebbe già appianato le distanze con l’entourage del giocatore. Tuttavia, Conte non vuole correre rischi e ha deciso di intervenire personalmente per assicurarsi la priorità su Hermoso.

La concorrenza dalla Premier League

Il Napoli deve fare attenzione alla concorrenza dalla Premier League. Tottenham, Aston Villa e Chelsea avrebbero mostrato interesse per Hermoso. In particolare, l’interesse del Tottenham potrebbe intensificarsi nelle prossime settimane, rappresentando una potenziale minaccia per i piani del Napoli.

L’arrivo di Hermoso potrebbe rappresentare un rinforzo significativo per la difesa del Napoli, aggiungendo esperienza e qualità al reparto. Tuttavia, il club dovrà muoversi con cautela e rapidità per non perdere questa opportunità di mercato.

Continua a seguire napolipiu.com per tutti gli aggiornamenti sulla trattativa Hermoso-Napoli e le ultime dal calciomercato azzurro. Pensi che il Napoli riuscirà a concludere l’affare? La chiamata di Conte sarà decisiva? Condividi la tua opinione nei commenti!