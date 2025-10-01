Con Gattuso si è consacrato nei club, ora spera nella convocazione | “Vuole giocare il Mondiale”
L’aiuto di Gennaro Gattuso aveva fatto sì che si consacrasse a livello di club. Adesso però è arrivato il momento di alzare l’asticella.
Con Gennaro Gattuso ha trovato la sua dimensione, diventando un punto fermo all’interno del club. Dopo stagioni di alti e bassi, il lavoro quotidiano e la fiducia ricevuta hanno fatto la differenza. Non solo prestazioni convincenti, ma anche una crescita costante sotto il profilo mentale.
Sotto la guida di Gattuso, il giocatore ha imparato a rendersi determinante in ogni partita. L’allenatore calabrese gli ha trasmesso la grinta, l’intensità e l’umiltà che lo contraddistinguono. Elementi che si sono riflessi sul campo, trasformandolo da promessa incostante a calciatore decisivo.
Ora però la prospettiva è cambiata: l’obiettivo non è più soltanto brillare in campionato. Nella sua mente si è acceso il sogno più grande, quello della Nazionale. La convocazione per l’eventuale Mondiale nel 2026 (qualificazioni permettendo) rappresenterebbe il coronamento di anni di lavoro.
Il ct, da parte sua, osserva con attenzione. Le qualità non mancano: corsa, tecnica e determinazione sono diventate il suo marchio. A differenza del passato, oggi riesce a garantire continuità, elemento decisivo per convincere lo staff azzurro. Ogni partita è un’occasione per mandare un messaggio chiaro.
Le grandi ambizioni
La convocazione in Nazionale rappresenterebbe per il giocatore un traguardo non indifferente. Lui stesso è consapevole della responsabilità e al tempo stesso del privilegio che ne deriverebbe. Per questo continua a lavorare con umiltà, senza farsi distrarre.
Il percorso è ancora da definire del tutto, ma la direzione è praticamente tracciata. Con Gattuso ha compiuto il salto decisivo nel calcio dei club, ora tocca a lui dimostrare di meritare il palcoscenico mondiale. La convocazione non è scontata, ma la sua crescita rende l’ipotesi sempre più concreta.
Il profilo
“Cutrone posso solo ringraziarlo. Se gioca con continuità può segnare 10/12 gol. Ha reso possibile la nostra promozione. Ha dato la vita ogni giorno, ma lui vuole andare al Mondiale. Io qua non posso garantire chi gioca o no. Lui ha una grande mentalità e vuole andare a farsi vedere per essere convocato in Nazionale“
Queste appena riportate sono le parole dell’allenatore del Como Cesc Fabregas che ha usato parole al miele per l’ex giocatore del Milan Cutrone. Le sue dichiarazioni, riportate dal sito gianlucadimarzio.com, testimoniano le ambizioni di Cutrone che tanto bene fece al Milan con Gattuso. Chissà che il ct della Nazionale non possa convocarlo realmente in azzurro.