Compagnoni e Costacurta: “Suicidio Napoli, era la favorita per la Champions League”

Napoli-Verona – Maurizio Compagnoni telecronista di Sky ha commentato Napoli-Verona. Gli azzurri dovevano vincere per qualificarsi alla Champions League, ma alla fine hanno pareggiato e la qualificazione è arrivata per Atalanta e Milan. Secondo Compagnoni il Napoli “si è condannato con le proprie mani. Il gol di Rrahamani ha acceso la scintilla della speranza, ma alla fine è stato tutto inutile. Bene la coppia Manolas-Rrahamani mentre Fabian Ruiz a centrocampo ha sbagliato troppi palloni. Evidentemente per il Napoli è stato più di un problema di testa che di tattica“.

Secondo Costacurta è uscita dalla “Champions League la squadra favorita in assoluto. Sinceramente avevo dato per spacciato il Milan per quattro volte ed invece è sempre riuscito a venirne fuori“.