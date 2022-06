Come Cercare Scommesse Sportive di Valore

I punter professionisti cercano sempre scommesse di valore. Ma cosa significa questo termine? Questa strategia può essere attuata anche dai principianti? E ci sono dei requisiti specifici da soddisfare?

Cosa Sono Le Scommesse Si Valore?

Alcuni scommettitori alle prime armi spesso confondono le scommesse di valore con le scommesse sicure. Tuttavia, non hanno nulla in comune.

Una value bet è un tipo di scommessa che si ritiene abbia una probabilità più alta di quella ritenuta dai bookmaker.

Le scommesse sicure, invece, sono sempre destinate a vincere a causa delle fluttuazioni delle quote tra i bookmaker.

Se volete trovare una scommessa di valore, dovete prestare la massima attenzione ai seguenti aspetti:

Analisi delle scommesse

Naturalmente, la priorità numero uno è l’analisi del potenziale incontro. È necessario stimare correttamente la probabilità dell’evento in percentuale.

Tuttavia, è possibile farlo solo se si dispone di conoscenze sufficienti. È necessario raccogliere tutte le informazioni sull’evento imminente, comprese le varie statistiche e la forma attuale delle squadre.

Logicamente, è impossibile cercare le scommesse sportive di valore nell’intero portafoglio di scommesse dei bookies. Dovete concentrarvi su sport e campionati selezionati in base alla vostra esperienza. Alla fine dell’analisi delle scommesse, deve sempre esserci una certa percentuale di probabilità del risultato. Questo renderà la vostra decisione molto più facile.

Calcolo delle quote delle scommesse

Il secondo passo consiste nel confrontare il vostro pronostico con le quote delle scommesse. È necessario utilizzare le offerte del bookmaker per vedere la probabilità con cui il fornitore di scommesse calcola. In alternativa, potete convertire la vostra analisi delle scommesse in quote corrispondenti in anticipo.

Trovare Scommesse di Valore con il Sistema Kelly

Naturalmente, se volete implementare con successo una strategia di value bet, dovete scegliere l’importo giusto della scommessa. È qui che entra in gioco il sistema Kelly, che si basa su tre componenti fondamentali:

Il saldo del conto scommesse;

Le quote del bookmaker;

La probabilità di esito calcolata.

Supponiamo di avere 1.000 euro sul conto e di voler scommettere su una partita di calcio. La linea di scommessa è la seguente:

Vincita del Bayer 04 Leverkusen: 1.44

Pareggio: 4,75

Vincita del Werder Brema: 6.00

Dopo aver raccolto tutte le informazioni sulla partita, siete sicuri che il Bayer 04 Leverkusen non avrà problemi a vincere la partita e credete che le squadre abbiano le seguenti probabilità:

Vincita del Bayer 04 Leverkusen: 80%

Pareggio: 15%

Vincita del Werder Brema: 5%

Utilizzando questi numeri, si ottengono le seguenti quote:

Vincita del Bayer 04 Leverkusen: 1.25

Pareggio: 6,67

Vincita del Werder Brema: 20,0

Quindi, il valore è (1,44 x 0,80) – 1 / 0,80 = 0,098 e la scommessa è 0,098 x 1.000 = 98. In altre parole, la scommessa ideale per la vincita del Bayer 04 Leverkusen è di 98 euro.

Scommesse Sportive di Valore in Campionati Meno Popolari

Se è la prima volta che cercate una scommessa di valore, vi renderete subito conto che è molto difficile trovarne una nei campionati più importanti, come la Premier League, la Liga, la Serie A e la Bundesliga, semplicemente perché la vostra valutazione corrisponderà quasi sempre alle offerte del bookmaker.