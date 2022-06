Andrea Petagna non si ferma: allenamento in strada a Napoli – VIDEO

Andrea Petagna non si ferma mai, anche durante le vacanze estive l’attaccante del Napoli si tiene in forma. Il giocatore ha passato nua parte di vacanze estive negli Stati Uniti ma anche in hotel non si è mai fermato, praticando sempre corsa e qualche partita di calcio. Il giocatore è pronto per rimettersi a disposizione di Luciano Spalletti a partire dal ritiro di Dimaro. Sul giocatore ci sono molte voci di mercato, la Sampdoria è vigile su Petagna, ma per ora non ci sono grandi movimenti. L’attaccante ex Spal per ora resta a Napoli e si sta tenendo in forma per farsi trovare subito pronto alla partenza.

Per un giocatore della sua stazza tenersi allenato è fondamentale. Petagna ha pubblicato un video sul suo profilo instagram, in cui si vede mentre corre in strada con il suo cane dopo il ritorno a Napoli. L’attaccante nella parte finale di stagione ha giocato poco anche a causa di un infortunio, ma è pronto di nuovo a mettersi al servizio del tecnico del Napoli che lo ha voluto tenere in rosa nella scorsa stagione. La speranza di Petagna è di trovare maggiore minutaggio, cosa che potrebbe avvenire con l’assenza di Mertens che spesso ha giocato prima punta in assenza di Osimhen.