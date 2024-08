Colpo di scena Natan: l’Empoli tenta il blitz, ma c’è un ostacolo

L’Empoli sonda il terreno per Natan del Napoli. Il centrale brasiliano potrebbe lasciare gli azzurri in prestito, ma la trattativa è in salita.

Natan Bernardo de Souza, il centrale brasiliano arrivato con grandi aspettative, potrebbe già fare le valigie. L’Empoli si è inserito a sorpresa, ma la trattativa è più complessa di quanto sembri.

L’Empoli bussa alla porta del Napoli: Natan nel mirino

Nicolò Schira, rinomato esperto di calciomercato, ha svelato su X (ex Twitter) un retroscena che potrebbe cambiare gli scenari: “Soltanto un sondaggio, per adesso, da parte dell’Empoli col Napoli per il prestito di Natan.” Una mossa inaspettata che apre nuovi scenari per il difensore brasiliano.

La strategia dell’Empoli: tra desiderio e priorità

Ma c’è un “ma”. Schira aggiunge un dettaglio cruciale: “La priorità dei toscani, al momento, è rinforzare il centrocampo.” Questa rivelazione getta nuova luce sulla trattativa, suggerendo che l’interesse per Natan, per quanto reale, potrebbe non essere in cima alla lista dei desideri dell’Empoli.

Natan al bivio: resta o parte?

Il futuro di Natan rimane avvolto nell’incertezza. Arrivato al Napoli con grandi aspettative dall’ex Bragantino, il centrale non ha ancora trovato il suo spazio. L’interesse dell’Empoli potrebbe rappresentare una via d’uscita, un’opportunità per rilanciarsi e dimostrare il suo valore in Serie A.

D’altro canto, il Napoli dovrà valutare attentamente se privarsi di un elemento che potrebbe rivelarsi prezioso nel corso della stagione. La formula del prestito, suggerita da Schira, potrebbe essere la soluzione ideale per tutte le parti coinvolte.

Cosa riserva il futuro a Natan?

Con il mercato ancora nel vivo, tutto può succedere. L’Empoli ha mosso il primo passo, ma altre squadre potrebbero farsi avanti. Il Napoli, dal canto suo, dovrà decidere se dare fiducia al brasiliano o concedergli l’opportunità di crescere altrove.

Una cosa è certa: le prossime settimane saranno cruciali per il futuro di Natan. Resterà all’ombra del Vesuvio o si trasferirà in Toscana? O forse una terza opzione è in agguato? I tifosi del Napoli e gli appassionati di calcio restano in trepidante attesa per scoprire il prossimo capitolo di questa intrigante saga di mercato.