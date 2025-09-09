Colloquio finito, c’è il sì di Conte per la cessione | Fatta per il trasferimento in Turchia
Il tecnico del Napoli Antonio Conte è oramai sicuro. Arriva il sì per la cessione: volerà all’estero, in Turchia per la precisione.
Il tecnico del Napoli Antonio Conte, dopo un confronto con la dirigenza, ha dato l’ok per la partenza. Il club può ora muoversi con convinzione. Il dialogo è stato decisivo, tra valutazioni tecniche e strategie future. Il calciatore in questione è pronto a partire per una nuova avventura. Il calciomercato degli azzurri non è quindi terminato il 1° settembre.
Guardando al mercato estivo del Napoli, sono arrivati giocatori di peso come Kevin De Bruyne, Sam Beukema, Miguel Gutiérrez, Noa Lang e Rasmus Hojlund in prestito con obbligo di riscatto. Il club ha inoltre chiuso per Vanja Milinković-Savić, Eljif Elmas, Lorenzo Lucca e Luca Marianucci. Operazioni molteplici a rinforzo della rosa.
Sul fronte delle uscite, il Napoli ha realizzato plusvalenze importanti: Victor Osimhen al Galatasaray per circa 75 milioni di euro e Giacomo Raspadori ceduto per 22 milioni all’Atletico Madrid.
Altre cessioni definitive hanno riguardato Caprile, Natan e anche Gaetano. Le operazioni in prestito hanno alleggerito il monte ingaggi e aiutato l’equilibrio finanziario. Un mercato oculato e ben studiato quello portato avanti dal direttore sportivo Manna, coadiuvato dal patron Aurelio De Laurentiis e dal tecnico Conte.
Un mercato definito
Obiettivo principale di Manna così come del Napoli messo in piedi assieme ad Antonio Conte, era quello di rafforzare la rosa in grado di vincere il quarto scudetto della propria storia lo scorso anno, con calciatori d’esperienza che fossero pronti anche alla UEFA Champions League.
Evidente la volontà di rinnovare la squadra, mantenendo l’identità tattica ma elevando il livello tecnico. Il lavoro sul mercato è stato calibrato per bilanciare sostituzioni e nuovi ingaggi. E l’inizio di campionato ha dimostrato quanto la squadra riesca a stare sul pezzo. Ora però la notizia di un’altra cessione.
Una cessione inaspettata
A lasciare il Napoli infatti, potrebbe essere Giuseppe Ambrosino, giovane talento di proprietà dei campani. Per lui si immagina ora un nuovo prestito, stavolta in Turchia. Dopo l’esperienza al Frosinone, dove ha fatto bene bene, un prestito in Turchia offrirebbe prospettive diverse: maggiore spazio e un campionato competitivo per crescere ulteriormente.
La destinazione turca offrirebbe ad Ambrosino un contesto tattico esigente e un ambiente adatto per affinare la gamba e la testa. È una mossa che potrebbe garantire minuti importanti, visibilità internazionale e una crescita del calciatore. Al momento si tratta di un’ipotesi ma chissà che non possa diventare realtà.