Clamoroso! lo speaker del Porto: “Abbiamo battuto i ladri e quel maiale di Ronaldo”

Lo speaker del Porto, Fernando Saul sui social ha attaccato duramente la Juventus e Cristiano Ronaldo.

Saul, speaker ufficiale del Porto allo stadio Dragao e responsabile per i rapporti con i tifosi del club portoghese ha duramente attaccato la Juventus e CR7 su Instagram. Saul, non nuovo a certe intemperanze, ha usato parole durissime nei confronti del giocatore portoghese e del club Italiano eliminato dal Porto agli ottavi di Champions League.

Ecco le parole dello speaker del Porto su Intagram :

“Abbiamo vendicato Basilea (Gara di Coppa delle coppe del 1984, dove la Juventus si impose sul Porto ndr) contro i ladri italiani, e quello che quel maiale di Ronaldo ha fatto al Dragao. Che razza orgogliosa, questo è il Porto. Ora aspetto il video di Dolores (la mamma di Cristiano Ronaldo, ndr) e degli altri sdentati della famiglia”.

Questo il post polemico dello speaker del Porto dopo l’eliminazione della Juventus in Champions League.

Lo speaker del Porto non è nuovo ad azioni del genere. Nel 2017 venne addirittura sospeso per 30 giorni. In occasione della classica contro il Benfica, aveva urlato ai microfoni dello stadio: “Siamo stanchi di essere derubati”.