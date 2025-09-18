18 Settembre 2025

City-Napoli, le ultime di formazione: Milinkovic-Savic favorito su Meret

Meret - fonte LaPresse - Napolipiu

A poche ore dal fischio d’inizio di Manchester City-Napoli, la redazione di Sky Sport fa il punto sulle probabili formazioni. In porta, nonostante il recupero di Meret dopo l’affaticamento muscolare, potrebbe esserci ancora spazio per Vanja Milinkovic-Savic, già titolare sabato scorso al “Franchi” contro la Fiorentina.

L’altro ballottaggio è sulla corsia sinistra, dove Antonio Conte dovrà scegliere tra Olivera e Spinazzola. Da non dimenticare, però, anche l’opzione Gutierrez, che presto farà il suo esordio in maglia azzurra. Recuperato Beukema dopo l’influenza, mentre in attacco confermato Hojlund.

Per il Manchester City, Pep Guardiola si affida al solito schema offensivo con il quartetto Foden-Bernardo Silva-Reijnders-Doku alle spalle di Erling Haaland.

Come sottolinea Sky Sport, Conte sembra orientato a confermare Milinkovic-Savic tra i pali e valutare fino all’ultimo la corsia mancina.

