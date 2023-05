Chirico critica De Laurentiis: Duro commento del giornalista juventino

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, attacca il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a seguito delle dichiarazioni rilasciate in Prefettura sulle irregolarità nel calcio italiano.

Marcello Chirico, noto giornalista di fede juventina, ha lanciato un attacco al presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in seguito alle sue recenti dichiarazioni rilasciate in Prefettura riguardo alle irregolarità nel calcio italiano.

Nel corso del summit con la Prefettura, per discutere l’orario della partita tra Udinese e Napoli, De Laurentiis ha affermato: “Credo che il ciclo vincente si sia aperto tempo fa, poi irregolarità costanti ci hanno penalizzato. Qualche volta siamo arrivati secondi e saremmo dovuti arrivare primi. Io mi sento di averne vinti altri di scudetti, soprattutto di aver vinto quello dell’onestà“.

Le parole del patron azzurro non sono passate inosservate tra i tifosi juventini, che sui social hanno risposto con una serie di commenti critici.

Anche Chirico ha espresso la sua opinione sulle dichiarazioni di De Laurentiis, con un post sarcastico pubblicato sul suo profilo Twitter: “Dopo il successo milanese, la storica catena di grandi magazzini ‘All’Onestà’ apre a Napoli. Vendita al dettaglio anche di scudetti usati, ma riciclabili. Per tutti i nuovi clienti, fino a esaurimento, un bonus da utilizzare in Procura per i falsi in bilancio“.

Il duro commento di Chirico evidenzia tutta l’amarezza dei bianconeri, che non accettano le vittorie altrui. Le polemiche sono destinate ancora a circondare il calcio italiano, intanto ricordiamo al buon Chirico che i processi per i falsi in bilancio vanno ancora avanti solo per il club bianconero.