Insigne, messaggio emozionante per lo Scudetto del Napoli: c’è anche Kvaratskhelia

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Insigne condivide un video emozionante in attesa dello Scudetto del Napoli.

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, attende con ansia il momento in cui la sua ex squadra conquisterà lo scudetto. Per celebrare l’attesa e condividere l’entusiasmo con i tifosi azzurri, Insigne ha pubblicato un post social che fa riferimento al suo gol su rigore dello scorso anno contro la Salernitana, accompagnato dalla frase “Manca poco…3“. Il video include anche alcune delle reti più significative di quest’anno, tra cui quella di Kvaratskhelia contro l’Atalanta.

Il Napoli è vicinissimo al grande traguardo: lo scudetto potrebbe essere aritmeticamente conquistato già domani, a meno che la Lazio non vinca contro il Sassuolo. In caso contrario, basterà ottenere almeno un punto nella partita contro l’Udinese per festeggiare il trionfo.

Nonostante il trasferimento al Toronto FC la scorsa estate, dopo la scadenza del suo contratto con il Napoli, Insigne continua a seguire a distanza la squadra nella quale è cresciuto fin dalle giovanili. La sua vita in Canada è profondamente cambiata, ma l’ex numero 24 azzurro non smette di sostenere la squadra allenata da Luciano Spalletti.

Il video emozionante condiviso da Insigne sui social è un chiaro segnale del suo affetto per il Napoli e della sua vicinanza ai tifosi che, come lui, attendono con impazienza il momento in cui il tricolore verrà issato.